Araç sahiplerine kötü haber: Motorine bir zam daha!

Fiyatların aşağı yönlü olarak hareket etmesinin bir diğer nedeni ise, ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin (EIA) 2027 yılı için ABD ham petrol üretim tahminini günde 14,3 milyon varile yükseltmesi. Ayrıca, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) küresel petrol talebi görünümünü düşürerek 2026'da günde 2,5 milyon varillik bir daralma tahmin ediyor. Bu gelişmelere rağmen ham petrol hafta boyunca yüzde 9 yükseldi.