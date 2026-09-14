Araç sahiplerine kötü haber: Motorine bir zam daha!
Yayınlanma:
14 Eylül 2026 10:18
Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle zam haberleriyle gündemde. Salı günü tabelaların yeniden değişebileceği belirtildi. Motorin litre fiyatına salı günü 6,62 TL zam bekleniyor.
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Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle zam haberleriyle gündemde. Salı günü tabelaların yeniden değişebileceği belirtildi. Motorin litre fiyatına salı günü 6,62 TL zam bekleniyor.
Akaryakıt fiyatları yeni bir zam beklentisiyle gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki değişimler motorin ve benzin fiyatlarını etkiliyor.
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BRENT PETROL VARİL FİYATI NE KADAR OLDU?
Brent petrolü cuma günü yükselişini durdurarak varil başına 104 dolar civarında kapandı. Körfez İşbirliği Konseyi diplomatlarının, boğazdan geçişi yönetmek için olası geçici bir düzenlemeyi görüşmek üzere Pazartesi günü İranlı mevkidaşlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.
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Fiyatların aşağı yönlü olarak hareket etmesinin bir diğer nedeni ise, ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin (EIA) 2027 yılı için ABD ham petrol üretim tahminini günde 14,3 milyon varile yükseltmesi. Ayrıca, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) küresel petrol talebi görünümünü düşürerek 2026'da günde 2,5 milyon varillik bir daralma tahmin ediyor. Bu gelişmelere rağmen ham petrol hafta boyunca yüzde 9 yükseldi.
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BENZİNE ZAM GELDİ
Petrol fiyatlarında yaşanan hareketliliğin ardından gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Benzinin litre fiyatına 12 Eylül yaklaşık 3,20 TL'lik zam geldi. Yapılan zammın ardından İstanbul Anadolu Yakası'nda benzinin litre fiyatı 80,12 TL'ye Avrupa Yakası'nda ise 80,26 TL'ye yükseldi.
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MOTORİNE ZAM BEKLENTİSİ
Sosyal medyada motorin litre fiyatlarına zam geleceği iddia edildi. Buna göre motorin litre fiyatlarına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 6,62 TL zam bekleniyor.
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MOTORİN LİTRE FİYATI NE KADAR OLACAK?
Beklenen 6,62 TL'lik artışın tamamının pompaya yansıması halinde İstanbul Avrupa Yakası'nda 89,01 TL olan motorinin litresi yaklaşık 95,63 TL'ye yükselecek.