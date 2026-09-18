Birçok vatandaşın canı yanmıştı: Bakan Çiftçi'den sokak köpekleriyle ilgili önemli açıklama...

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 78 ilde sokak köpeklerinin toplandığını ve 3 ildeki çalışmaların da belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanacağını söyledi. Bakan Çiftçi, başıboş köpeklerin yüzde 99,22’sini toplandığını aktardı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de TGRT Haber'de yayımlanan Gündem Özel programında sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili son durumu açıkladı.

Bakan Çiftçi, ülke genelinde sahipsiz hayvanların yüzde 99,22'sinin toplandığını belirtti.

"1,5 AY SONRA BU KONU GÜNDEMDEN ÇIKACAK"

78 ilde sürecin tamamlandığını aktaran Çiftçi, kalan üç ildeki çalışmaların da ekim sonuna kadar bitirileceğini söyledi.

Çiftçi, "Bir buçuk ay sonra bu iş tamamen Türkiye'nin gündeminden çıkmış olacak." dedi.

"78 İLİMİZDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI"

Bakan, her gün illerdeki toplama tablosunu takip ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Şu anda İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’da çalışmalar devam ediyor. Diğer illerimizi tamamladılar. 78 ilimiz tamamladı. Eylül sonuna doğru İzmir, 15 Ekim’e kadar İstanbul, ekim sonuna kadar da Diyarbakır bitirmiş olacak."

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Sahiplenmek isteyenlere yönelik olarak bugüne kadar 102 bin hayvanın sahiplendirildiğini, sahiplenilmeyenlerin ise barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında bakılmaya devam ettiğini vurguladı.

BARINAKLARA SIKI DENETİM

Çiftçi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortak denetim başlattıklarını da açıkladı.

Mülkiye müfettişleri ve Tarım müfettişlerinin 81 ildeki barınak ve doğal yaşam alanlarını incelediğini, şartlara uymayan belediyelerin uyarılacağını ve kanuna uygun hale getirileceğini söyledi.

"BURALAR TOPLAMA KAMPI DEĞİL"

Bakan Çiftçi, "Buralar birer toplama kampı değil; bakım, kısırlaştırma ve besleme şartlarına uymayan yerler kanuna uygun hale getirilecek." ifadesini kullandı.

Çiftçi, toplanan hayvanların muayene, aşı, kısırlaştırma ve sahiplendirme süreçlerinin sürdüğünü; sokakların daha güvenli hale geldiğini ve hayvan refahının da barınaklarda artırıldığını kaydetti.

"DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAK', ARTIK 'MUHAFAZA ET'E DÖNÜŞTÜ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sözlerine şöyle devam etti:

"2024 yılında 5199 sayılı kanun değişti malumlarınız. Bunun bir yönetmeliği vardı, yönetmelik de değiştirildi. Önceden sokak hayvanlarıyla ilgili kural şuydu: Bul, topla, kısırlaştır ve doğal yaşam ortamına bırak diye.

Bu yani bu formülün bir çözüm getirmediği anlaşılınca sonundaki doğal yaşama bırak kısmı değiştirildi, barınakta muhafaza et veya doğal yaşam alanlarında besle, muhafaza et kısmına dönüştü.

"ŞU AN HAYVANLARIN BARINAKLARDA TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR"

Dolayısıyla şu anda hayvanlar gayet güzel bir şekilde barınaklarda, doğal yaşam alanlarında hem bakımları yapılıyor, kısırlaştırmaları yapılıyor, tedavileri yapılıyor, beslemeleri yapılıyor, hayvan refahı da sağlanmış durumda.

Biz buralar birer toplama kampı değil, onu da biliyoruz.

"BÜTÜN İLLERDE DENETİM YAPILIYOR"

Hayvanseverlerin de beklentilerine cevap verebilmek için mesela Eylül ayı itibarıyla Tarım ve Orman Bakanımızla beraber bir karar aldık.

Şimdi bizim İçişleri Bakanlığımızın mülkiye müfettişleriyle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın müfettişleri ortak bütün illerde denetim yapıyorlar.

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