Fenerbahçe'ye kötü haber: Yıldız futbolcunun menisküsü yırtıldı!
Fenerbahçe, Mert Müldür'ün antrenmanda aldığı darbe sonrası sakatlandığını açıkladı. Yapılan MR görüntülemesinde milli futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildiği ve tedavi sürecinin başladığı bildirildi.
Fenerbahçe'ye kötü haber: Yıldız futbolcunun menisküsü yırtıldı!
Fenerbahçe, Mert Müldür'ün antrenmanda aldığı darbe sonrası sakatlandığını açıkladı. Yapılan MR görüntülemesinde milli futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildiği ve tedavi sürecinin başladığı bildirildi.
Fenerbahçe'de milli futbolcu Mert Müldür'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertli ekip, oyuncunun bugünkü antrenmanda dizine aldığı darbe nedeniyle çalışmayı yarıda bıraktığını açıkladı.
MR SONUCUNDA MENİSKÜS YIRTIĞI ÇIKTI
Fenerbahçe'nin sağlık bilgilendirmesinde, Mert Müldür'ün Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçtiği belirtildi. Yapılan kontroller sonucunda milli futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildiği ve tedavi sürecinin başlatıldığı ifade edildi.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Futbolcumuz Mert Müldür, bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonucu antrenmanı yarıda bırakmıştır.Ataşehir Medicana Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde oyuncumuzun menisküsünde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."
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