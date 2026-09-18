Altın fiyatlarında ibre yukarı döndü! Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL?

Altın fiyatları, Fed'in faiz artırımına rağmen yükselişini sürdürüyor. Peki haftanın son iş gününde altın piyasasında son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

1 7 Altın fiyatları, Fed'in faiz artırımına rağmen yükselişini sürdürüyor. Peki haftanın son iş gününde altın piyasasında son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL? İşte güncel altın fiyatları... 2 7 Altın fiyatları, Fed'in faiz artırımına rağmen yükselişini sürdürüyor. Küresel piyasalarda altın, petrol fiyatlarındaki düşüş ve ABD dolarının değer kaybetmesiyle birlikte yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Merkez bankalarının sıkı para politikaları, altın üzerindeki baskıyı artırsa da, Goldman Sachs'ın uzun vadeli altın tahminleri iyimser. 3 7 Küresel piyasalarda altın, petrol fiyatlarındaki düşüş ve ABD dolarının zirve seviyelerinden geri çekilmesiyle cuma gününü hafif artışla geçirdi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0,2 primle 4.346,65 dolara yükselirken, gram altın yüzde 0,70 yükselişle 6870 TL seviyesinde. 4 7 Petrolde yaşanan yaklaşık yüzde 1’lik değer kaybı ve dolar endeksindeki gevşeme, diğer para birimlerini tutan yatırımcılar için altın alımını daha cazip hale getirdi. Ancak merkez bankalarının sıkı para politikaları, değerli metal üzerindeki baskıyı canlı tutuyor. 5 7 FED SIKILAŞIYOR, GOLDMAN SACHS İYİMSERLİĞİNİ KORUMAYI SÜRDÜRÜYOR ABD Merkez Bankası (Fed) hafta içinde politika faizini artırırken önümüzdeki döneme ilişkin ek sıkılaşma sinyalleri verdi. Faiz getirisi sunmayan altın için yüksek faiz ortamı kısa vadede bir engel oluştursa da dev yatırım bankası Goldman Sachs, 2027 sonu altın tahminini 5.400 dolar seviyesinde sabit tuttu. Banka analizinde, sıkı para politikasının altın rallisini yavaşlatabileceği fakat yükseliş trendini tamamen sonlandıramayacağı kaydedildi. 6 7 KÜRESEL MERKEZ BANKALARINDA HAREKETLİLİK İngiltere Merkez Bankası (BoE) faizleri sabit bırakmasına rağmen gelecekte yeni artışların gündeme gelebileceği uyarısında bulunurken; Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) ise faizleri son 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarması ve enflasyon risklerine karşı şahin duruşunu koruması bekleniyor. 7 7 Mevcut yüksek faiz patikası kısa vadede altının yukar yönlü hareketini sınırlandırsa da küresel mali kaygılar ve jeopolitik riskler güvenli liman talebini canlı tutmayı sürdürüyor.



