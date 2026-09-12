Kredi kartı sahipleri dikkat! Cebinizden bu para çıkabilir!

Bankaların aidatsız kart sunma zorunluluğu tüketiciler için büyük avantaj sağlıyor. Ancak sanal kart, nakit avans ve kart yenileme gibi işlemlerdeki yasal düzenlemeleri bilmeden hareket etmek beklenmedik masraflar doğurabilir.

Aidatsız kredi kartı seçeneği zorunlu olsa da her işlem ücretsiz değil. Nakit avans, ek kart ve bazı yenilemelerde ücret gündeme gelebiliyor. Buna karşılık kart borcu ödeme, sanal kart ve belirli hizmetler için sınırlar tüketici lehine çiziliyor.

Aidatsız kredi kartı, yıllık üyelik ücreti alınmayan kart anlamına geliyor. Ancak bu ifade, kartla ilgili bütün işlemlerin tamamen ücretsiz olduğu anlamına gelmiyor. Kart sahibi yıllık kart aidatı ödemese bile bazı hizmetlerde ayrı ücret kalemleriyle karşılaşabiliyor.

Bu nedenle kart seçerken yalnızca “aidatsız” ibaresine bakmak yetmiyor. Asıl önemli nokta, hangi hizmetin ücretsiz, hangisinin ücretli olduğunun sözleşme ve ücret tarifesinde açık biçimde yer alması oluyor.

ÜCRETSİZ KARTA GEÇİŞ HAKKI YASAL BİR ZORUNLULUK

Kart çıkaran kuruluşlar, yıllık üyelik ücreti almadan sundukları en az bir kredi kartı türünü tüketiciye sunmak zorunda. Dahası, tüketici ücretli kartını aynı limit korunarak aidatsız karta çevirmek isterse bu talebin yerine getirilmesi gerekiyor.

Burada önemli ayrıntı şu: Aidatsız karta geçiş yalnızca kısa süreli bir kampanya gibi uygulanamıyor. Yani altı ay ücretsiz kullanımdan sonra tüketicinin yeni talebi olmadan yeniden aidat kesilmesi, aidatsız kart mantığıyla bağdaşmıyor.

"180 GÜN İŞLEM GÖRMEYEN" KARTLARA AİDAT YANSITILAMIYOR

Yıllık üyelik ücreti, ancak kartın tüketiciyi borçlandırıcı nitelikte ilk kullanımından sonra ve yıllık olarak tahakkuk ettirilebiliyor. Bu da kart hiç kullanılmamışsa ya da aktif bir borçlandırma işlemi oluşmamışsa aidat tartışmasının farklı bir zemine taşınabileceği anlamına geliyor.

Bir başka kritik ayrıntı da hareketsiz kartlarda ortaya çıkıyor. Kesintisiz en az 180 gün işlem görmeyen kredi kartları hareketsiz kabul ediliyor ve bu süre boyunca söz konusu karta yıllık üyelik ücreti yansıtılamıyor.

BORÇ VARKEN KART İPTALİ ENGELLENEMİYOR

Tüketicilerin en çok karıştırdığı konulardan biri, kartta borç varsa iptalin mümkün olup olmadığı. Mevzuat bu konuda açık bir çerçeve çiziyor. Kart iptal talebi, yalnızca kartla ilişkilendirilmiş borç bakiyesi bulunduğu gerekçesiyle reddedilemiyor.

Kart iptal edilse bile mevcut borç ortadan kalkmıyor; geri ödeme yükümlülüğü sürüyor. Ancak bu borcun taksit taksit ödeniyor olması, iptal edilen karta yeni bir yıllık üyelik ücreti kesilmesine kapı açmıyor.

SANAL KARTLARDA YILLIK ÜCRET BULUNMUYOR

Banka kartları ile sanal kredi kartlarından yıllık üyelik ücreti alınamıyor. Bu ayrım özellikle dijital bankacılık kullanan tüketiciler açısından önemli çünkü bazı kullanıcılar sanal kartı da fiziksel kredi kartıyla aynı masraf rejiminde sanabiliyor.

Oysa sanal kart tarafında yıllık üyelik ücreti uygulanamıyor. Bu yüzden düzenli internet alışverişi yapan kullanıcılar, fiziksel kart ile sanal kart arasındaki farkı bilirse gereksiz masraf tartışmalarını daha kolay ayırt edebilir.

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EK KART ÜCRETİ ASIL KARTIN "YÜZDE 50'SİNİ GEÇEMİYOR"

Ek kart tamamen ücretsiz olmak zorunda değil. Ancak burada da sınırsız bir fiyatlama alanı bulunmuyor. Asıl karta bağlı olarak sunulan her bir ek kredi kartının yıllık üyelik ücreti, asıl kartın yıllık üyelik ücretinin yüzde 50’sini geçemiyor.

Bu düzenleme özellikle aile içinde birden fazla ek kart kullanılan durumlarda önem kazanıyor. Çünkü ek kart sayısı arttıkça toplam yıllık maliyet büyüyebiliyor; fakat mevzuat bunun ana kart ücretini aşacak ölçüde kontrolden çıkmasına izin vermiyor.

NAKİT AVANS ÜCRETSİZ DEĞİL AMA SINIRI VAR

Aidatsız kartlarda en sık karıştırılan başlıklardan biri nakit avans. Nakit avans işlemlerinde ücret alınabiliyor ancak bu ücret avans tutarının yüzde 1’ini geçemiyor. Yani burada tamamen serbest bir kesinti alanı yok.

Buna karşılık taksitli nakit avans işlemleri için ayrıca ücret tahsil edilemiyor. Bu ayrım önemli çünkü kart kullanıcıları çoğu zaman nakit avans ile taksitli nakit avansı aynı kalem gibi görüyor. Oysa mevzuat bu iki işlem için farklı sınırlar çiziyor.

"İLK İKİ KART YENİLEMESİNDEN" ÜCRET ALINAMIYOR

Kart borcunun kuruluşun çeşitli kanalları üzerinden ödenmesi için ayrıca ücret alınamıyor. Aynı şekilde hesap özeti gönderimi, sanal kart oluşturma ve sanal kart kullanımı da ücretsiz işlemler arasında yer alıyor.

Bunun yanında kayıp, çalıntı ve benzeri nedenlerle bir takvim yılı içinde yapılan ilk iki kart yenilemesinden ücret alınamıyor. Ancak üçüncü ve sonraki yenilemelerde maliyet kadar ücret gündeme gelebiliyor. Yani kart yenilemede de tamamen sınırsız bir ücretlendirme alanı yok.

EKSTRE ERTELEME VE İLAVE TAKSİTTE SINIR TÜKETİCİ LEHİNE

Kredi kartı işlemlerinde ekstre bakiyesinin ertelenmesi, alışveriş sonrası işlem tutarının taksitlendirilmesi, ilave taksit yapılması ya da son ödeme tarihinin belirli süre uzatılması gibi hizmetlerden ücret tahsil edilemiyor.

Bu nokta, özellikle son dönemde kart borcunu esnetmeye çalışan tüketiciler açısından dikkat çekici. Çünkü kullanıcılar bu hizmetlerin her biri için otomatik olarak ayrı masraf doğduğunu düşünebiliyor. Oysa mevzuat, birçok esnetme hizmetinde tüketici lehine daha koruyucu bir sınır çiziyor.

ÜCRET ARTIŞINDA BİLDİRİM VE ONAY ŞARTI

Kuruluşlar ücret artışlarını devreye almadan en az 30 gün önce tüketiciye bildirmek zorunda. Eğer artış, yıllık tüketici enflasyonunun üzerinde bir seviyeye çıkıyorsa ayrıca tüketicinin onayı gerekiyor.

Tüketiciye böyle bir bildirim geldiğinde, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonrasına kadar ilgili ürün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkı da bulunuyor. Bu nedenle kart ücretleriyle ilgili sürpriz yaşanmaması için bildirim mesajları, mobil uygulama duyuruları ve e-posta akışı dikkatle takip edilmeli.

AİDATSIZ KART "MASRAFIN SIFIRLANDIĞI BİR DÜNYA VAAT ETMİYOR"

Kart ve diğer finansal hizmetlerde ücret alınabilmesi için sözleşmenin açık, sade ve okunabilir biçimde düzenlenmesi gerekiyor. Ayrıca sözleşmede yer almayan bir ürün veya hizmet için işlem öncesinde tüketiciye bilgi verilmesi ve onay alınması şartı bulunuyor.

Kısacası aidatsız kart, masrafın sıfırlandığı bir dünya vaat etmiyor. Ama hangi ücretin alınabileceği, hangisinin alınamayacağı ve artışın nasıl yapılacağı konusunda tüketicinin elini güçlendiren net sınırlar sunuyor. Kart seçerken ve mevcut kartı kullanmaya devam ederken asıl farkı yaratan da bu sınırları bilmek oluyor.

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