Bakan Işıkhan’ın emekli ikramiyesine CHP Genel Başkanı Yardımcısı’ndan yorum gecikmedi

NTV’nin canlı yayın konuğu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özellikle de emekliler hakkında yapılan zamlara dağınan Bakan Işıkhan yeni bir müjdeyi daha ekranlarda paylaştı.

Bakanı Vedat Işıkhan'dan emeklilere Bayram müjdesi | İkramiyelerine zam geliyor

Bakan Vedat Işıkhan milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren ikramiye düzenlemesine de değindi. Buna göre, emekliler için Işıkhan, “Bu adımları atmaya hazırız” mesajını verdi.

BAKAN IŞIKHAN’DAN YEŞİL IŞIK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NTV yayınında emekli ikramiyesinde düzenleme olabileceğini ilk sinyalini verdi. Bakan, bununla iligili çalışmaların olabileceğini aktardı.

Türkiye genelinde, 'Güvenli Eğitim Uygulaması'

CHP’DEN İKRAMİYE ÖNERİSİ

Bakanın yaptığı açıklamanın ardından milyonlar heyecanlandı. İkramiye konusuna CHP’de dahil oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, parti içinde gönüllerinden geçen rakamı telaffuz etti. Taşçıer,

“İkramiye 15 bin lira olması gerekiyor. Bu tutar emekliye bir lütuf değil, yaşamını insanca sürdürebilmesi için zaten verilmesi gereken hakkıdır. Enflasyona ezdirmiyoruz denilen emeklilere yapılan yılbaşı artışı daha ilk aydan eridi bile. En düşük emekli aylığı alan bir emeklinin, TÜİK'in gerçek dışı hesabına göre bile aylığının alım gücü 628 lira azaldı.”

Haberin Devamı

Bu fiyatları görenler Tarım Kredi Market'e koşuyor! Tarım Kredi Market 3-9 Şubat 2024 indirimli ürün kataloğunu yayınladı