Bakan Işıkhan’ın emekli ikramiyesine CHP Genel Başkanı Yardımcısı’ndan yorum gecikmedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı bugün sabah saatlerinde bir canlı yayına katıldı. Burada emekli ikramiyesi için yeni haber müjdesini paylaştı. Işıkhan’ın haberine CHP’den yanıt gecikmedi. İşte Cumhuriyet Halk Partisi’nden gelen öneri…

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Bakan Işıkhan’ın emekli ikramiyesine CHP Genel Başkanı Yardımcısı’ndan yorum gecikmedi

NTV’nin canlı yayın konuğu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özellikle de emekliler hakkında yapılan zamlara dağınan Bakan Işıkhan yeni bir müjdeyi daha ekranlarda paylaştı.

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Bakan Vedat Işıkhan milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren ikramiye düzenlemesine de değindi. Buna göre, emekliler için Işıkhan, “Bu adımları atmaya hazırız” mesajını verdi.

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BAKAN IŞIKHAN’DAN YEŞİL IŞIK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NTV yayınında emekli ikramiyesinde düzenleme olabileceğini ilk sinyalini verdi. Bakan, bununla iligili çalışmaların olabileceğini aktardı.

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CHP’DEN İKRAMİYE ÖNERİSİ

Bakanın yaptığı açıklamanın ardından milyonlar heyecanlandı. İkramiye konusuna CHP’de dahil oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, parti içinde gönüllerinden geçen rakamı telaffuz etti. Taşçıer,

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“İkramiye 15 bin lira olması gerekiyor. Bu tutar emekliye bir lütuf değil, yaşamını insanca sürdürebilmesi için zaten verilmesi gereken hakkıdır. Enflasyona ezdirmiyoruz denilen emeklilere yapılan yılbaşı artışı daha ilk aydan eridi bile. En düşük emekli aylığı alan bir emeklinin, TÜİK'in gerçek dışı hesabına göre bile aylığının alım gücü 628 lira azaldı.”

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