Minibüslere POS cihazı geliyor! Uygulama bir ilçede başladı

İstanbul'da bazı minibüslere POS cihazı konuldu. Yolcular artık ücretlerini kredi kartı üzerinden ödeyebilecek. İşte merak edilenler...

İstanbul'un bazı ilçelerindeki minibüslerde yeni dönem başladı.

Uygulamaya ilk geçen ilçe ise Pendik oldu.

POS CİHAZI KONULDU

İlçedeki bazı minibüslere POS cihazı konuldu. Yeni düzenlemeyle birlikte müşteriler artık yolculuk ücretlerini kredi kartı ile ödeyecek.

Yolculardan kredi kartı ile ödemeleri durumunda komisyon alınmayacağı da öğrenildi.

YÜZDE 10 ZAM GELMİŞTİ

Temmuz ayında İstanbul'da ulaşıma gelen yüzde 10'luk zammının ardından yeni minibüs ücret tarifesi de değişmişti.

Kent genelinde en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri olan minibüslerde 0-4 kilometre arası minibüs indi-bindi ücret 43 TL seviyesine ulaştı.

FİYAT LİSTESİ

0-4 kilometre arası: 43 TL

4-7 kilometre arası: 45 TL

7-11 kilometre arası: 46 TL

11-15 kilometre arası: 47 TL

Daha önce 25 TL olarak uygulanan öğrenci biniş ücreti, yüzde 10'luk artışın ardından 28 TL olarak belirlendi.

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