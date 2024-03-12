Yeditepe İstanbul Gazetesinden görkemli 20. yaş kutlaması

Yoğun katılımın olduğu ve salonun dolduğu geceye katılan çok renkli simalar dikkat çekti.

PROTOKOL VE STK'LARIN ÖNEMLİ İSİMLERİ 20. YIL GECESİNDE BULUŞTU

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Ak Parti İlçe Başkanı Özer Sarıkaya,ERKON Başkanı Ali Murat Alatepe, Eski Sultanbeyli Belediye Başkanı Yahya Karakaya, Başiskele Belediye Başkan Danışmanı Köksal Ayabakan, Pendik Bel Başkan Yrd Atakan Yüce, Vahap Doğan, Tuzla Belediye Başkan Danışmanı Yazar Turan Çevik, Teftiş Kurulu Md. Veysel Gökçimen, Kızılelma Ocakları İstanbul il Başkanı Adnan Çınar

Pendik Kaynarca Erzurum Dernek Başkanı Mehdi Kaya, Esnaf Kefalet Koop. Başkanı Hüsamettin Elçi, Pendik Halk Eğitim Müdürü Turan Genç, Pendik Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Şenel Yıldız, Nüfus Müdürü Recep Sefi, Sosyal işler Müdürü Yıldıray Karaca, Ümraniye Erzurumlular Dernek Başkanı Erdal Yavuz, ERBİRDER Başkanı Recayi Acar,

Tuzla Erzurumlular Dernek Başkanı Kenan Kırşan, Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Cemiyeti - AYGAD Başkanı Ahmet Işıkdağ, haberler. com yayın yönetmeni Olgun Kızıltepe, Tv 8 muhabirlerinden Yasemin Kaplan, Bölge Gündem gazetesi İmtiyaz Sahibi İbrahim Şahin, Bülten İstanbul İmtiyaz Sahibi Yalçın Bel, Pendikli Tv İmtiyaz Sahibi Samet Övüç, Kent Haber İmtiyaz Sahibi Halil Güler, Özgür İstanbul Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hatice Odabaş, Son Dakika Gazetesi İmtiyaz sahibi Enver Tuksal - Mehmet Tuksal, Gerçek Bakış Gazetesi Sedat Savaş, Yeni Ses Gazetesi İmtiyaz Sahibi Fahrettin Uysal,

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Duyuru Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ümit Kahyaoğlu, Yerel hayat Gazetesi İmtiyaz Sahibi Kubilay Öztürk - Mustafa Telli, Boğaziçi haber Gazetesi imtiyaz sahibi, Hayati Karaca, Anadolu Gündem Gazetesi İmtiyaz sahibi Sait Güngör, Kartal Hakikat Gazetesi imtiyaz Sahibi Bülent Çimen, Son haber gazetesi İmtiyaz Sahibi Halil Topal, Tuzla Olay Gazetesi İmtiyaz Sahibi Murat Çaltepe, Sultanbeyli Habertakip Haber Gazetesi imtiyaz sahibi Ahmet Işıkdağ, Ümraniye Gazeteci Yazar Erdal Yavuz, Gebze Gazeteci Yazar Uğur Gencer,

İş Dünyasının önemli isimlerinden Yön-Time Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yavilioğlu, Say-Fen Dershanelerin Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sayan, Beren Sarrafoğlu Yaşam Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Beren Sarrafoğlu Taşçı, Pendik Aydın Kurs Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Öztürk, PESİAD Başkan Yrd Mustafa Genç, HLY Danışmanlık Yönetim kurulu başkanı Hülya Önder- Bahar Çiftçi, Eğitimci- Yazar S. Berna Ocakçıoğlu, Meclis Üyelerinden İdris Bilici, Lütfü Özüocak, Muhtar adaylarından Turgay Algan, Gülsüm Şah, Fadime Acar Pendik Gülistan Sofrası Restaurant İşletme Sahibi Selim Ertuğrul geceye renk katan isimlerdendi. 9f11a992-4fb4-4fcc-9e11-e36e3103d208.jpgSiyaset STK Basın Medya ve İş insanlarının İstanbul'un önde gelen isimlerinin katıldığı gece, geç saatlere kadar sürdü.



SAKİ AKYÜZ " SESSİZLERİN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ" DEDİ.

Yeditepe İstanbul gazetesinin 20. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle Pendik Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen gecede konuşan İmtiyaz Sahibi Saki Akyüz; “20 Yıl önce Sessizlerin sesi sloganıyla Yeditepe İstanbul Gazetesi olarak çıktığımız yolda



Siz kıymetli okurlarımızı doğru, objektif, ön yargılardan arındırılmış, sadece gerçekleri sizlere aktarıp etik ve habercilik ilkelerine bağlı kalarak gazetecilik yapmaya çalıştık.

Gazetecilik mesleği

Hakkı, Halkı, Adaleti gözeterek

Vatandaşlarımızı gerçeklerle bilgilendirip haber yapan,

Sessizlerin sesi olma adına

fedakarca çalışan

her koşulda gerçekleri korkusuzca yazan, doğru haberciliği görev bilen halkı haberdar etme hizmetidir.

Biz bu hizmet kervanında



güçlü ekibimizle sizlerin desteğiyle 20 yılı dimdik alnımızın akıyla geride bırakmayı başardık.

Başarı yolunda karşılaştığımız zorluklar bizi yıldırabilir. Ancak, unutmamalıyız ki başarı; zorlukların üstesinden gelmekle başlar. Her başarılı insanın arka planında çeşitli engeller ve başarısızlıklar vardır.

Önemli olan pes etmemek, zorlukları birer fırsata dönüştürmek ve hedefe olan inancımızı korumaktır.

Biz Yeditepe İstanbul Gazetesi olarak hiç pes etmedik , sizi habersiz bırakmadık. 20 yıl boyunca doğru bildiklerimizi sizinle paylaştık yalan algılarla sizleri hiçbir zaman yanıltmadık.

Allah izin verdiği sürece doğru bildiğimiz yoldan şaşmadan yalansız plansız gururla yaptığımız mesleğimizi en iyi şekilde yürütmeye devam edeceğiz" dedi.



PENDİK BELEDİYE BAŞKANI AHMET CİN YEREL BASININ ÖNEMİNİ VURGULADI

Akyüz’ün konuşmasının ardından Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin Kürsüye davet edildi.

Ahmet Cin konuşmasında yerel basının önemine vurgu yaparak Yeditepe İstanbul Gazetesinin 20. Yılını kutladı.

Ahmet Başkanın konuşmasından sonra İstanbul Milletvekili Yahya Çelik Kürsüye Davet edildi. Çelik, konuşmasında başarılı çalışmalarından dolayı Saki Akyüz ve Yeditepe İstanbul gazetesine teşekkürlerini iletti.

Çelik Vekilden sonra Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız Kürsüye Davet edildi.

Yıldız Kaymakam Konuşmasında İstanbul Gazetesi imtiyaz sahibi Saki Akyüz’e ve ekibine teşekkür ederek yerel medyanın önemini anlattı. 20 yılı geride bırakan gazetemize başarılar diledi.

Kaymakamdan sonra kürsüye davet edilen Eski Çevre ve şehircilik Bakanı İdris Güllüce davet edildi.

Güllüce konuşmasında yerel gazetelerin Doğu Anadolu kurtuluşunda çok önemli rol olduklarını günümüzde ise ülkemiz için iyi kalemlerin önemine vurgu yaparak bu gazetede Anadolu kokusu aldığını söyledi. 20. Yılımızı kutlayan Güllüce Başta Saki Akyüz olmak üzere tüm ekibe teşekkür etti.

Programın sunuculuğunu yapan Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Yeditepe İstanbul Gazetesinin eski yazarlarından Uğur Arslan şiirleriyle geceye damga vurdu.

Gecede gazetenin yazarları ve Yeditepe İstanbul Gazetesi'nin bu günlere gelmesinde emeği olanlar plaketlerini aldılar.

Plaket töreninin ardından sahne alan sanatçı Ömer Danış Şarkılarıyla mest etti.