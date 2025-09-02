Yaz Spor Okulları 3 bin kişiyi sporla buluşturdu

Tuzla Belediyesi, bu yaz düzenlediği Yaz Spor Okulları ile her yaştan vatandaşı sporla buluşturdu. 1 Temmuz’da başlayan ve 8 hafta süren program boyunca yaklaşık 3 bin kişi ücretsiz spor eğitimlerine katıldı.

Tuzla Belediyesi, bu yaz düzenlediği Yaz Spor Okulları ile her yaştan vatandaşı sporla buluşturdu. Spor okulları yalnızca çocuk ve gençlere değil, yetişkinlere de hitap etti. Basketbol, voleybol, yüzme, tenis, su sporları (kano, kürek, dragon bot), badminton, okçuluk, jimnastik, pilates, masa tenisi, futsal, tekvando, kick boks, satranç ve futbol olmak üzere 15 branşta eğitimler verildi.

Faaliyetler, Tuzla Belediyesi’ne ait spor tesislerinde ve İBB’nin okul spor salonlarında eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. İlçe genelinde 15 ayrı spor merkezi programa ev sahipliği yaptı.

BAŞKAN EREN ALİ BİNGÖL: SPOR HER YAŞA GEREKLİ, BİZ DE HER YAŞA HİTAP ETTİK

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Yaz Spor Okulları kapsamında şunları söyledi:

“Bu yıl Yaz Spor Okullarımız yalnızca çocuklara değil, her yaştan komşumuza hitap etti. Branşlarımızda çocuklar ve gençlerimiz kadar yetişkinlerimiz de aktif olarak yer aldı. Amacımız, Tuzla’yı sporun ve sağlıklı yaşamın merkezi haline getirmek. Katılım gösteren tüm komşularıma ve emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

“İLK KEZ DÜZENLİ EGZERSİZ YAPMA FIRSATI BULDUM”

Yaz Spor Okulları’nın en çok ilgi gören branşlarından biri olan pilates, bu yıl kadınların favorisi oldu. 38 yaşındaki katılımcı Neslihan Akyüz, ilk kez düzenli egzersiz yapma fırsatı bulduğunu belirterek şunları söyledi:

“Pilates derslerine aktif katılım gösterdim. Hocalarımız çok ilgiliydi, grup da çok keyifliydi. Bu imkânları ücretsiz sunan belediyemize çok teşekkür ediyorum.”

Programın genç katılımcılarından 10 yaşındaki Yusuf Erdem, “Masa tenisine katıldım. Her gün sabah kalkmak için heyecanlandım. Çok arkadaşım oldu, çok eğlendim” derken; 13 yaşındaki Elif Teoman ise “Yüzmeyi burada öğrendim. Şimdi artık korkmuyorum. Hocalarımız çok sabırlıydı” ifadelerini kullandı.

15 BRANŞ, 15 MERKEZ, 3 BİN KİŞİ

Tuzla Belediyesi Yaz Spor Okulları, sporu sadece profesyonel değil, yaşam biçimi haline getirme hedefiyle gerçekleştirildi. Her yaş grubundan vatandaşın dahil olduğu etkinlikler sayesinde Tuzla’da yaz boyunca hareket hiç bitmedi.