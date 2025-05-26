Yaz mevsimi geldi, uzman doktorlar uyardı: Kene vakaları yeniden hortladı. Sivas'ta bahar aylarının gelmesiyle birlikte 4 kişi kene ısırığına bağlı KKKA hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Uzmanlardan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahar ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte kene ısırığına bağlı Kırım Kongo virüsü yeniden gündeme geldi. Uzmanlar ise konuya ilişkin vatandaşları sık sık uyarıyor.

Özellikle tarım, hayvancılık ve piknik gibi açık alan faaliyetlerinin yoğunlaştığı bahar ve yaz aylarında, kene ısırıkları ciddi sağlık tehditlerine yol açabiliyor. Sivas'ta bahar aylarının gelmesiyle birlikte 4 kişi kene ısırığına bağlı KKKA hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Uzmanlardan da konuya ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, kene ısırıklarının taşıdığı risklere dikkat çekerek, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi ölümcül enfeksiyonlara karşı vatandaşları bilinçli olmaya çağırdı.

ÖLÜMCÜL TABLOLARA YOL AÇABİLİR

Kenelerin doğada her zaman var olduğunu belirten Doç. Dr. Diktaş, “Keneler havalar ısınınca ortaya çıkmıyor. Onlar zaten doğada var. Ancak insanlar sıcak havalarda doğayla daha fazla iç içe olmaya başladığı için kene temasları da artıyor” dedi. Özellikle İç Anadolu ve Kuzey Karadeniz gibi bölgelerde görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin, kene ısırıklarıyla bulaşan ve ölümcül sonuçlara yol açabilen ciddi bir hastalık olduğuna dikkat çekti. Doç. Dr. Diktaş, doğadan eve döndükten sonra mutlaka vücudun kene açısından kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Kollar, bacaklar, sırt ve saçlı deri gibi açıkta kalan bölgelerde kene olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli. Eğer bir kene fark edilirse kesinlikle elle çıkartılmamalı. Çünkü elle yapılan müdahaleler sırasında kenenin taşıdığı mikroorganizmalar vücuda geçebilir” diye konuştu.

Haberin Devamı

KENEYİ KENDİNİZ ÇIKARMAYA ÇALIŞMAYIN

Kene ısırığı tespit edildiğinde zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Diktaş, “Kene uygun yöntemlerle çıkarılmazsa, taşıdığı virüsü doğrudan insan vücuduna zerk edebilir. Bu da ölümcül sonuçlara yol açabilir. Mutlaka bir sağlık profesyoneli tarafından çıkarılmalı ve sonrasında kontrol tetkikleri yapılmalı” uyarısında bulundu.

Kene ısırığı sonrası hastalığın belirtilerinin bir hafta içinde ortaya çıkabileceğini aktaran Doç. Dr. Diktaş, “Yüksek ateş, halsizlik, yaygın kas ve eklem ağrıları görülebilir. Bu semptomlar üst solunum yolu enfeksiyonlarına benzer ancak hastalık ilerlerse, iç organlarda ve deride ciddi kanamalara yol açabilir. Bu da ölümle sonuçlanabilecek ağır tablolara neden olabilir” şeklinde konuştu.

Tek tuşla atama: Yeni sistem ile 22 bin polisin ataması ve yer değiştirmesi gerçekleşti!

Dünya Fransa Cumhurbaşkanını konuşuyor: Macron eşinden böyle tokat yedi!

Son seçim anketi çok konuşulur! Bu kez durum bambaşka! Birinci ne AK Parti ne CHP