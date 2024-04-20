Promosyon savaşı büyüyor! Akbank 35 bin TL verecek

Özel sektör, kuruluşlar ve özel sektör çalışanları, aynı zamanda bankalar ve ihalelere katılmaktadır. Yeni yayınlanan promosyon anlaşması duyuruldu.

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Promosyon savaşı büyüyor! Akbank 35 bin TL verecek

Çalışılan kurum tarafından yapılan bir ihale sonucunda, yüksek promosyon ödemesi yapan banka da kazanan oluyor. Maaşların birkaç günden yatırılması ve bu parayı işlemesi bu promosyonlarda bankanın karı olarak bilinir. MEM promosyonları son zamanlarda gündeme geldi. Banka ile sözleşmesi sona eren kurum, açtığı ihalede en yüksek rakamı veren banka ile anlaşmaya varırken, kamuoyuna gerekli bilgilendirme de yapılır.

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MEM promosyonlarında rakam 35 bin oldu

Yalova'nın Çınarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile bankalar arasında yapılan ihale de, kazanan bankanın ilk maaşlardan önce personelin hesabına belirtilen tutarın aktarılacağını belirtti. Ancak sözleşmenin süresi üç yıldır. Son zamanlarda çalışanlarını yükseltmek için harekete geçen Akbank, ayın 15'inden önce hesaplara 35.500 TL promosyon ödemesi yapacağını bildirdi.

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