Acun Ilıcalı'dan Mehmet Ali Erbil'e çok sert tepki, açtı ağzını yumdu gözünü: ''Aklı ne kadar gitti de...'' Ünlü sunucu sanatçı Mehmet Ali Erbil, Acun Ilıcalı'nın edindiği servet hakkında imalı ve suçlayıcı sözlerde bulunmasına, televizyoncu ve program yapımcısı Acun Ilıcalı, çok ağır sözlerle karşılık verdi.