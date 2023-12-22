Acun Ilıcalı'dan Mehmet Ali Erbil'e çok sert tepki, açtı ağzını yumdu gözünü: ''Aklı ne kadar gitti de...''

Ünlü sunucu sanatçı Mehmet Ali Erbil, Acun Ilıcalı'nın edindiği servet hakkında imalı ve suçlayıcı sözlerde bulunmasına, televizyoncu ve program yapımcısı Acun Ilıcalı, çok ağır sözlerle karşılık verdi.

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Acun Ilıcalı'dan Mehmet Ali Erbil'e çok sert tepki, açtı ağzını yumdu gözünü: ''Aklı ne kadar gitti de...'' 1

Verdiği bir röportajda Acun Ilıcalı hakkında gündem olan sözler sarf eden Mehmet Ali Erbil, "Medya patronu olmasının izahını yapamıyorum" diyerek kara para aklama imasında bulunmuştu.

ACUN ILICALI SESSZİLİĞİNİ BOZDU! AĞIR SÖZLER

Bu açıklama sonrası gözlerin çevrildiği Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan Erbil'in sözlerine sert cevap geldi.

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Acun Ilıcalı'dan Mehmet Ali Erbil'e çok sert tepki, açtı ağzını yumdu gözünü: ''Aklı ne kadar gitti de...''
Acun Ilıcalı'dan Mehmet Ali Erbil'e çok sert tepki, açtı ağzını yumdu gözünü: ''Aklı ne kadar gitti de...''
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