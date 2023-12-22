HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Acun Ilıcalı'dan Mehmet Ali Erbil'e çok sert tepki, açtı ağzını yumdu gözünü: ''Aklı ne kadar gitti de...''
Ünlü sunucu sanatçı Mehmet Ali Erbil, Acun Ilıcalı'nın edindiği servet hakkında imalı ve suçlayıcı sözlerde bulunmasına, televizyoncu ve program yapımcısı Acun Ilıcalı, çok ağır sözlerle karşılık verdi.
YAYINLAMA
Son Haberler
Çok Okunanlar
Faizler arttı altın zirve yaptı, altında son durum ne, gram altın ne kadar? 19 Aralık güncel gram, çeyrek altın fiyatları
Meteorolojiden uyarı üzerine uyarı! Ani sel su baskını dolu yağışına dikkat! 22 Aralık Cuma hava durumu
Yorumlananlar
Trafikte drift atıp sosyal medyadan paylaşınca bedelini ağır ödedi!