Son dakika! ABD seçimlerini kim kazandı? Trump'mı Haris mi? İşte dakik dakika seçim sonuçları

HARRIS BUGÜN KONUŞMAYACAK - 08.48

Harris'in seçim kampanya ekibi, Demokrat adayın bugün bir konuşma yapmayacağını duyurdu.

Harris'in yarın açıklama yapacağı belirtildi.

SALINCAK EYALETLERDEN GEORGIA'YI DA TRUMP ALDI - 08.41

ABD basınının bildirdiğine göre çekişmeli eyaletlerden Georgia'da oyların yüzde 98,4'ü sayıldı.

Trump burada oyların yüzde 50,7'sini alırken Harris ise yüzde 48,4'te kaldı.

TRUMP KONUŞMA YAPACAK - 08.29

Reuters'ın bildirdiğine göre Trump'ın kampanya ekibi, Demokrat adayın Florida'daki Palm Peach'te destekçilerinin bulunduğu kongre merkezine doğru yola çıktığını açıkladı.

Trump burada destekçilerine hitap edecek.

SENATO'NUN ÇOĞUNLUĞU CUMHURİYETÇİLER'E GEÇTİ - 08.15

Amerikan AP haber ajansına göre Senato'nun çoğunluğu Cumhuriyetçiler'e geçti.

OY FARKI 4 MİLYON 145 - 08.14

En fazla delegeye sahip Kaliforniya eyaletinde de sandıkların kapanmasıyla, ülkenin büyük bölümünde oy verme işlemleri tamamlandı.

ABD basınının güncel açıklamasına göre Trump, Seçiciler Kurulu'nun oylarının 227'sini, Harrı̇s 189'unu aldı. Başkanlığı Kazanmak İçı̇n 270 Oy Gerekı̇yor.

Ülke genelinde oy farkı 4 milyon 145'e indi.

Güncel oy oranları şu şekilde:

Harris: 47,6

Trump: 51,1

ABD BASINI: TRUMP'IN KAZANMA İHTİMALİ YÜZDE 93 - 07.53

The New York Times gazetesi, Trump'ın seçimi kazanma ihtimalini önce yüzde 68 olarak duyurdu, sonrasında bu oranı yüzde 84'e çıkardı. Gazetenin son tahmini ise yüzde 90.

ABD Seçim Sonuçları 2024 Canlı: Son dakika Kamala Harris mi önde Donald Trump mı? - 1Seçmenler, Washington'daki Howard Üniversitesi'nde sonuçları bekliyor.

PENSİLVANYA'DA TRUMP ÖNDE - 07.50

Edison Araştırma'ya göre "savaş alanı" eyaletlerden Pensı̇lvanya'da tahmı̇nı̇ oyların yüzde 86'sının sayılmasıyla Trump yüzde 51,2, Harrı̇s yüzde 47, 8 oranına sahı̇p.

Harris'ı̇n de Virginia'da kazanacağı tahmı̇n edı̇lı̇yor.

SEÇİM YARIŞINDA SON DURUM - 07.37

Yapılan yorumlar, seçimin kaderini belirleyecek eyaletlerde oyların henüz sayılmadığı ve şu an Trump'ın kazanması beklenen yerlerde önde olduğunu gösteriyor.

SALINCAK EYALETLERDEN BİRİ: NORTH CAROLINA'DA TRUMP KAZANDI - 07.30

Resmi olmayan verilere göre, salıncak eyalet olarak bilinen eyaletlerden North Carolina'da seçim sonuçları belli oldu.

Cumhuriyetçi Trump, 16 delegesi bulunan North Carolina'daki yarışı kazandı.

35 EYALETİN RESMİ OLMAYAN SONUÇLARI - 07.00

ABD başkanlık seçiminde, 50 eyaletin 35’indeki resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Trump 214, rakibi Harris ise 179 delege kazandı

RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE TRUMP ÖNDE - 06.00

ABD başkanlık seçiminde, 50 eyaletin 27’sindeki resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Trump 198, rakibi Harris ise 112 delege kazandı.

Oy oranları ise Trump yüzde 52,5, Harris ise yüzde 46,3.

ABD Seçim Sonuçları 2024 Canlı: Son dakika Kamala Harris mi önde Donald Trump mı? - 1

ABD BASINI: TRUMP'IN KAZANMA İHTİMALİ YÜZDE 84 - 05.30

The New York Times gazetesine göre Trump'ın seçimi kazanma ihtimalini önce yüzde 68 olarak duyurdu, sonrasında yüzde 84'e çıkardı.

TEXAS'I TRUMP KAZANDI - 05.20

Resmi olmayan sonuçlara göre, Texas'taki yarışı Trump önde tamamladı.

Trump, Texas'ta 40 delege kazanmış oldu.

TRUMP SEÇİMİ ÖNDE GÖTÜRÜYOR - 05.10

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump, 178 delege, Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris, 99 delege kazandı.

Temsilciler Meclisi'nde ise durum Demokratlar 55, Cumhuriyetçiler 79 sandalye ile devam ediyor.

28 EYALETTE SAYIM SÜRÜYOR - 04.40

28 eyalette oy sayım işlemi başladı. Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Indiana, Kentucky, West Virginia, Tennessee, Alabama, South Carolina, Florida, Arkansas, Mississippi ve Oklahoma'da seçimi kazanarak, 101 delege sayısına ulaştı.

Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, ise Vermont, Maryland, Connecticut, Rhode Island, New Jersey, Delaware ve Massachusetts'de seçimi kazanarak, 52 delege sayısına ulaştı.

ABD Seçim Sonuçları 2024 Canlı: Son dakika Kamala Harris mi önde Donald Trump mı? - 2

DELEGE ÜSTÜNLÜĞÜ TRUMP'TA - 04.00

ABD başkanlık seçimlerinde 50 eyaletin 9'unda 95 delege kazanan Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, yarışı önde götürüyor.

Resmi olmayan verilere göre, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, Vermont, West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama'da sonuçlar belli oldu.

West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama eyaletlerini kazanan Trump, 50 eyaletin 9'unda 95 delegeye ulaştı.

Harris ise Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island ve Vermont'da 35 delegeyi hanesine yazdırdı.

OY VERME İŞLEMLERİ 2 SAAT UZATILDI - 03.50

Pensilvanya'dPENSİLVANYA'DAa yerel saatle 20.00'de tamamlanması öngörülen oy kullanma işlemleri mahkeme kararıyla 22.00'ye kadar uzatıldı.

Kararın teknik arızadan kaynaklandığı belirtildi.

Seçimde küçük oy farkıyla partiler arasında el değiştirebildikleri için "salıncak" olarak adlandırılan 7 kritik eyaletten biri olan Pensilvanya, başkanlık seçimlerinin aritmetiğini belirleme özelliğine sahip.

Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, North Carolina ve Wisconsin salıncak eyaletlerden gösteriliyor.

RESMİ OLMAYAN SONUÇLAR - 03.20

ABD başkanlık seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump, 19 delege, Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris, 3 delege kazandı.

Oy oranları: Trump yüzde 54,4, Harris yüzde 44,8.

Resmi olmayan sonuçlara göre Indiana ve Kentucky'de Trump, Vermont'ta Harris kazandı.

ABD Seçim Sonuçları 2024 Canlı: Son dakika Kamala Harris mi önde Donald Trump mı? - 3

DOKUZ EYALETTE SANDIKLAR KAPANDI - 03.00

Çekişmeli Georgia'nın da aralarında olduğu dokuz eyalette sandıklar kapandı.

Sandıkların kapandığı Vermont eyaletini Kamala Harris'in, Indiana'yı Trump'ın kazanacağı öngörülüyor.

İlk sonuçlara göre ABD genelinde oyların Trump yüzde 60,8'ini Harris yüzde 37,9'unu alıyor.

30 BİN OY YENİDEN SAYILACAK - 02.20

Milwaukee şehir sözcüsü Jeff Fleming, yaptığı açıklamada, posta yoluyla kullanılan oylardan bir bölümünün yeniden sayılacağını duyurdu.

Fleming, açıklamasında, yaklaşık 30 bin oyun, oyları sayan makinelerde yaşanan sorundan dolayı "tedbiren" yeniden sayılacağını belirtti.

Söz konusu makinelerin kapaklarının tam olarak kapanmadığının fark edilmesi üzerine bu kararı aldıklarını kaydeden Fleming, seçim güvenliği konusunda herhangi bir şüpheye mahal bırakmamak adına ilgili oyları yeniden sayacaklarını söyledi.

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İLK SANDIKLAR KAPANDI, OYLAR SAYILIYOR - 02.00

Ülkenin Indiana ve Kentucky eyaletlerinin doğu bölgelerinde sandıkların yerel saatle 18.00 itibariyle kapanmasıyla oy sayım işlemleri başladı. Ağırlıklı olarak Cumhuriyetçi seçmenlere ev sahipliği yaptığı bilinen Indiana ve Kentucky eyaletleri, bu yıl seçimin sonucunu belirleyecek salıncak eyaletler arasında gösterilmiyor. Kapanan ilk sandıklara göre Trump, söz konusu eyaletlerde seçimi önde götürüyor.

İlk sonuçlara göre ABD genelinde Trump önde.

ABD Seçim Sonuçları 2024 Canlı: Son dakika Kamala Harris mi önde Donald Trump mı? - 4

TRUMP'TAN PHILADELPHIA'DA HİLE İDDİASI - 02.00

Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, Philadelphia'da "büyük hile" yapıldığını öne sürerek, kolluk kuvvetlerinin bölgeye yönlendirildiğini belirtti.

Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan başkanlık seçimlerine ilişkin paylaşım yaptı.

Eski ABD Başkanı Trump, "Philadelphia'da büyük hile yapıldığı konuşuluyor. Kolluk kuvvetleri geliyor." mesajını paylaştı.

Philadelphia Polis Departmanı ise ABD basınına yaptığı açıklamada, "Trump'ın neden bahsettiğini anlamadıklarını" belirterek, kolluk kuvvetlerinin bölgeye yönlendirilmesini gerektiren bir olay gerçekleşmediğini kaydetti.

SANDIK ÇIKIŞ ANKETLERİ NE SÖYLÜYOR? - 01.30

Sandık çıkış anketlerine göre seçmenlerin yüzde 48'i Harris'e, yüzde 44'ü Trump'a olumlu bakıyor.

Anketlere göre seçmenin %35 Demokrasi, %31 Ekonomi, %14 Kürtaj, %11 Göç, %4 Dış politikaya göre oy kullandı.

Aynı anketlere göre 2020 seçimlerinde Trump'ın oranı yüzde 46'yken Biden'ın yüzde 52'ydi.

ABD seçmeninin %45'i ülke ekonomisinin kötüye gittiği görüşünde. Bu oran 2020 seçiminde %20’ydi. Seçmeninin %32'si İsrail'e verilen desteğin gereğinden fazla olduğu görüşünde. Seçmeninin yüzde 73'ü demokrasinin tehdit altında olduğunu düşünürken, seçmenin %39'u kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi taraftarı.

ELON MUSK, SONUÇLARI TRUMP'LA BİRLİKTE TAKİP EDECEK - 23.40

Amerikalı milyarder, X'in sahibi Elon Musk'ın, ABD başkanlık seçimi sonuçlarını Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Florida'da takip edeceği bildirildi.

ABD Seçim Sonuçları 2024 Canlı: Son dakika Kamala Harris mi önde Donald Trump mı? - 5

"SEÇİMİ TRUMP'IN KAZANMASI HALİNDE SALDIRI DÜZENLEYECEĞİNİ" SÖYLEYEN KİŞİYE GÖZALTI - 23.35

ABD'nin Michigan eyaletinde, başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi Partinin adayı Donald Trump'ın kazanması halinde saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunan 25 yaşındaki bir kişinin kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

FBI: OY KULLANMA MERKEZLERİNE YÖNELİK İHBARLAR RUSYA KAYNAKLI - 22.27

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bazı eyaletlerdeki oy kullanma merkezlerine yönelik bomba ihbarlarının Rusya kaynaklı e- posta adreslerinden yapıldığını belirtti.

ABD Seçim Sonuçları 2024 Canlı: Son dakika Kamala Harris mi önde Donald Trump mı? - 6

WASHINGTON'DA KONGRE ZİYARETÇİ MERKEZİ'NE İŞARET FİŞEĞİ ATMA TABANCASIYLA GELEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - 22.12

ABD'de Kongre Ziyaretçi Merkezi'ne işaret fişeği atma tabancası ve hamlaçla gelen kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD Kongre Polisi'nin açıklamasında Kongre Ziyaretçi Merkezi'ne gelen kişinin tarama yaparken durdurulduğu belirtildi.

Söz konusu kişinin benzin koktuğu aktarıldı. Soruşturma devam ederken ziyaret merkezinin turlara kapatıldığı ifade edildi.

PENSİLVANYA'NIN CAMBRIA BÖLGESİNDE OY VERME SÜRESİ UZATILDI 21.10

Pensilvanya'nın Cambria bölgesinde yazılım programında oluşan bir arıza nedeniyle oy verme süresinin 2 saat uzatıldığı kaydedildi.

Arızanın çok sayıda seçmeni etkilediği, bu nedenle acil bir başvuruyla oy verme işleminin yerel saatle 22.00'ye kadar uzatılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

OY KULLANMA MERKEZİNİ ATEŞE VERME TEHDİDİNDE BULUNAN KİŞİ YAKALANDI - 21.09

ABD'nin New York eyaletinin kuzeyinde oy kullanma merkezini ateşe verme tehdidinde bulunan kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

HARRIS: İNSANLARIN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERDİĞİMDEN EMİN OLACAĞIM - 20.35

ABD’de Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris, radyo programına yaptığı açıklamada, “Önümdeki göreve o kadar odaklandım ki, politikalar çerçevesinde sadece insanların ihtiyaçlarına cevap verdiğimden emin olacağım” dedi.

ABD Seçim Sonuçları 2024 Canlı: Son dakika Kamala Harris mi önde Donald Trump mı? - 7

GEORGIA EYALETİNDEKİ OY VERME MERKEZLERİNE 5 BOMBA İHBARI - 20.16

ABD’nin Georgia eyaleti Fulton bölgesinin seçim direktörü Nadine Williams, Georgia eyaletinde yapılan 5 bomba ihbarı nedeniyle iki farklı oy verme merkezinin geçici süreyle tahliye edildiğini kaydetti.

ABD Seçim Sonuçları 2024 Canlı: Son dakika Kamala Harris mi önde Donald Trump mı? - 8

TRUMP OYUNU KULLANDI: BAZI EYALETLERDE ÇOK ÖNDEYİM - 20.10

ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, oyunu Florida eyaletinde kullandı. Trump, eşi Melania Trump ile oy verdikten sonra basına açıklama yaptı.

Trump, "Çok özgüvenli hissediyorum, bazı eyaletlerde çok öndeyim. Çok iyi gittiğimiz yönünde duyumlar alıyorum. Büyük bir zafer kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.

Trump gazetecilerden gelen soru üzerine, "Destekçilerime 'Şiddet olmmayacak' dememe gerek yok. Tabii ki şiddet olmayacak. Destekçilerim şiddet yanlısı değil, şiddete inanan insanlar değil. Ben de kesinlikle şiddet istemiyorum" diye konuştu.

Trump, "Eğer kaybedersem ve eğer bu dürüst bir seçim olursa, sonucu ilk kabullenen ben olurum" diye ekledi.

ABD Seçim Sonuçları 2024 Canlı: Son dakika Kamala Harris mi önde Donald Trump mı? - 9

FBI: OY VERME MERKEZLERİNDE TERÖR TEHDİDİ UYARISI YAPTIĞIMIZ DOĞRU DEĞİL - 19.35

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ismi ve amblemi kullanılarak oy verme merkezlerinde yüksek terör tehdidi nedeniyle uzaktan oy kullanılması yönünde çağrı yapılan videonun sahte olduğunu bildirdi.

ABD Seçim Sonuçları 2024 Canlı: Son dakika Kamala Harris mi önde Donald Trump mı? - 10

TRUMP: BİRLİKTE MUAZZAM BİR ZAFER KAZANACAĞIZ - 18.33

Cumhuriyetçi Parti başkan adayı eski Başkan Donald Trump, oy verme işlemi devam ederken bir msaj yayınladı.

Trump, paylaşımında "Artık resmi olarak Seçim günü! Bu, Amerikan Tarihinin en önemli günü olacak. Seçmenlerin coşkusu tavan yapmış durumda çünkü insanlar Amerika'yı Yeniden Büyük Yapmak istiyor. Bu da kuyrukların uzun olacağı anlamına geliyor! Ne kadar uzun sürerse sürsün oyunuzu vermenizi istiyorum. Radikal Komünist Demokratlar toparlanıp evinize gitmenizi istiyor. Birlikte muazzam bir zafer kazanacağız ve ABD'yi yeniden en büyük yapacağız" ifadelerini kullandı.

ABD Seçim Sonuçları 2024 Canlı: Son dakika Kamala Harris mi önde Donald Trump mı? - 11

TRUMP'IN BAŞKAN YARDIMCISI ADAYI OYUNU KULLANDI - 18.01

Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'ın Başkan Yardımcısı Adayı James David Vance, Cincinnati şehrinde oyunu kullandı.

Vance gazetecilere, “Umarım Başkan Trump ve benim için iyi geçer” dedi.

ABD Seçim Sonuçları 2024 Canlı: Son dakika Kamala Harris mi önde Donald Trump mı? - 12Donald Trump'ın Başkan Yardımcısı Adayı James David Vance

51 BAŞSAVCI'DAN "BARIŞÇIL GÖREV DEVRİ" ÇAĞRISI - 17.40

Amerikan Ulusal Başsavcılar Birliğine (NAAG) bağlı 51 başsavcı, şiddete karşı uyararak "barışçıl görev devri" çağrısında bulundu.

Söz konusu 51 başsavcının demokratik ilkelere bağlı kalma taahhüdünü yinelediği açıklamada, "Her Amerikalıyı oy kullanmaya, medeni bir tartışmaya katılmaya ve her şeyden önce demokratik sürecin bütünlüğüne saygı göstermeye davet ediyoruz." çağrısı yapıldı.

BIDEN, BEYAZ SARAY'DAN TAKİP EDECEK - 16.45

CNN International'ın bildirdiğine göre bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden ve First Lady Jill Biden'ın seçim sonuçlarını, yardımcıları ve üst düzey Beyaz Saray personeliyle birlikte Beyaz Saray konutundan izleyeceğini söyledi.

Programında halka açık bir etkinlik bulunmayan Biden'ın ülke genelinde yarışlar sonuçlandıkça düzenli güncellemeler alması bekleniyor.

HARRIS'TEN OY VERME ÇAĞRISI - 14.50

Demokrat aday Kamala Harris, oy verme işleminin başlamasının ardından X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Harris, şunları yazdı: "Seçim günü geldi çattı. Bugün, ülkemizi sevdiğimiz ve Amerika'nın vaatlerine inandığımız için oy veriyoruz."

ABD Seçim Sonuçları 2024 Canlı: Son dakika Kamala Harris mi önde Donald Trump mı? - 13Atlanta, Georgia'da seçmenler oy kullanmak için sıra bekliyor.

OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI - 14.01

Ülkenin doğu yakasında sandıklar açılmaya ve seçmenler ilk oyları kullanmaya başladı.

Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Jersey, New York ve Virginia'daki seçmenler sandık başına gidiyor.

Daha önce Vermont ve New Hampshire'da da sandıklar açılmıştı.

ABD Seçim Sonuçları 2024 Canlı: Son dakika Kamala Harris mi önde Donald Trump mı? - 14En kritik eyaletlerden Pensilvanya'da da sandıklar açıldı.

MISSOURI VE TEKSAS'TA AVUKAT ENGELİ REDDEDİLDİ - 11.20

ABD'li yargıçlar, Missouri ve Teksas'ta federal hükümetin, seçim günü federal oy hakkı yasalarına uyulup uyulmadığını denetlemek üzere eyaletlerine avukat göndermesini engelleme taleplerini reddetti.

Her iki eyalet de Cumhuriyetçilerin yönetiminde.

FİNAL MİTİNGLERİNİ YAPTILAR - 10.31

Demokrat başkan adayı Kamala Harris, dün geceyi Philadelphia'da “Rocky” filmiyle ünlenen sanat müzesi merdivenlerinde sonlandırdı. Harris, “Momentum bizim tarafımızda” dedi.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump ise bugün Michigan'da düzenlenen son kampanya mitinginde Amerika'yı “düzeltme” sözü verdi.

Grand Rapids'teki kalabalığa seslenen Trump, “Joe ve Kamala bozdu ve ben düzelteceğim” diye konuştu.

SEÇİME SAATLER KALA SON DURUM - 10.25

ABD'de bugün yapılacak 60'ıncı başkanlık seçimleri için geri sayım sona ererken, anketler Harris ile Trump'ın kafa kafaya olduğuna işaret ediyor.

Ülke genelinde yapılan ulusal anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) adlı haber portalında yer alan son 14 anketin ortalamasına göre, hem Harris hem de Trump yüzde 48,5 desteğe sahip.

ELEKTRİK SANTRALİNE BOMBALI SALDIRI GİRİŞİMİ - 08.38

Oy verme işlemleri için hazırlıklar sürerken Tennessee eyaletinde, büyük bir elektrik dağıtım santraline bombalı saldırı planlamakla suçlanan kişi gözaltına alındı.

Saldırı şüphelisi, kitle imha silahı kullanma ve bir enerji tesisini yok etmeye teşebbüs etmekle suçlanıyor.