Yardım destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi belli oldu mu?

Devletten yardım ödemesi alan vatandaşlar, yeni ayda ne zaman paraların yatacağını merak ediyor. Aile destek ödemesi ne zaman hesaplarda olacak? 2024 Şubat yardım ödemeleri hangi gün olacak?

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Yardım destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi belli oldu mu?

Dar gelirli ya da yardıma muhtaç olan vatandaşlar için devlet yarımda bulunuyor. Hak sahipleri her sene aylık maaşa bağlanıyor. Bu aylıklar, başvuru çeşidine göre değişiyor.

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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Yardım ödemeleri genellikle her ayın 12 ile 18 arasında yatıyor. Bu ay için henüz bir ödeme açıklaması gelmedi. Türkiye aile Destek Programı, bu yılda devam edileceği aktarılmıştı. Ocak ayında ilk destek ödemeleri yapıldı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tarafından yeni ödemelerin açıklanması bekleniyor. Şubat 2024 aile destek ödemelerinin normal şartları geçtiğimiz ay gibi yatırılması bekleniyor. Şubat ayının ikinci haftasında tanımlı hesaplara yatırılmış olacak.

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