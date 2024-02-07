YDS başvuru başladı mı? YDS ekranı açıldı mı? İşte ÖSYM’nin açıklaması…

Yabancı Dil Sınavı’na ilişkin maraton başladı. YDS süreci hakkında ÖSYM gerekli bilgilendirmeyi resmi internet sitesi üzerinden yaptı. 2024 YDS başvuruları için zaman dolmadan bireylerin yapması gerekiyor.

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YDS BAŞVURULARI BAŞLADI

Yabancı Dil Sınavı için başvurular, 7 ile 15 Şubat arasında yapılabilecek. Toplamda 8 gün başvuru süreci buluyor. Son başvuru tarihi ise 15 Şubat Perşembe günü.

2024 YDS ÜCRETİ NE KADAR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için bireyler 490 TL ödemesi gerekiyor. Ödemeler bankalar üzerinden yapılabiliyor.

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ÖSYM’DEN AÇIKLAMA

YDS konusunda ÖSYM, resmi internet sitesi üzerinden açıklama yaptı. ÖSYM’nin dikkat çeken açıklaması şu şekilde;

“Sınava başvurular, 7-15 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını 7 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

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Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YDS/1 Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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