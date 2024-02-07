YDS başvuru başladı mı? YDS ekranı açıldı mı? İşte ÖSYM’nin açıklaması…

2024 yılına ilişkin Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı hakkında ÖSYM’den haber var. Yabancı Dil Sınavı’na ilişkin detaylar paylaşıldı. Başvurular bugün itibarıyla başladı. İşte YDS hakkında bilmeniz gerekenler…

YAYINLAMA
Google News
YDS başvuru başladı mı? YDS ekranı açıldı mı? İşte ÖSYM’nin açıklaması…

Yabancı Dil Sınavı’na ilişkin maraton başladı. YDS süreci hakkında ÖSYM gerekli bilgilendirmeyi resmi internet sitesi üzerinden yaptı. 2024 YDS başvuruları için zaman dolmadan bireylerin yapması gerekiyor.

O hisse nerdeyse yüzde 100 düşmüştü: Şirketi toplayan ise yabancı yatırım oldu…O hisse nerdeyse yüzde 100 düşmüştü: Şirketi toplayan ise yabancı yatırım oldu…

YDS BAŞVURULARI BAŞLADI

Yabancı Dil Sınavı için başvurular, 7 ile 15 Şubat arasında yapılabilecek. Toplamda 8 gün başvuru süreci buluyor. Son başvuru tarihi ise 15 Şubat Perşembe günü.

2024 YDS ÜCRETİ NE KADAR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için bireyler 490 TL ödemesi gerekiyor. Ödemeler bankalar üzerinden yapılabiliyor.

Şok marketlere büyük şok! Starbucks ürünlerini satan markete boykot çağrısı…Şok marketlere büyük şok! Starbucks ürünlerini satan markete boykot çağrısı…

ÖSYM’DEN AÇIKLAMA

YDS konusunda ÖSYM, resmi internet sitesi üzerinden açıklama yaptı. ÖSYM’nin dikkat çeken açıklaması şu şekilde;

“Sınava başvurular, 7-15 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını 7 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YDS/1 Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Yeni banknotlar ne zaman basılacak? En keskin tahmini yine Prof. Dr. Demirtaş yaptı...Yeni banknotlar ne zaman basılacak? En keskin tahmini yine Prof. Dr. Demirtaş yaptı...

YDS BAŞVURU TIKLAYIN

YDS KILAVUZ TIKLAYIN

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye genelinde, 'Güvenli Eğitim Uygulaması'
Türkiye genelinde, 'Güvenli Eğitim Uygulaması'
Sınav başvuruları için son gün! MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme başvurusu bugün 23.59'a kadar
Sınav başvuruları için son gün! MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme başvurusu bugün 23.59'a kadar
YKS başvuruları başladı mı? En son başvuru tarihi ne zaman?
YKS başvuruları başladı mı? En son başvuru tarihi ne zaman?
2024 YKS sınavı başvuruları başladı! O tarihe dikkat, sakın kaçırmayın!
2024 YKS sınavı başvuruları başladı! O tarihe dikkat, sakın kaçırmayın!
Son Haberler
Yardım destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi belli oldu mu?
Yardım destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi belli oldu mu?
YDS başvuru başladı mı? YDS ekranı açıldı mı? İşte ÖSYM’nin açıklaması…
YDS başvuru başladı mı? YDS ekranı açıldı mı? İşte ÖSYM’nin açıklaması…
Şok marketlere büyük şok! Starbucks ürünlerini satan markete boykot çağrısı…
Şok marketlere büyük şok! Starbucks ürünlerini satan markete boykot çağrısı…
O hisse nerdeyse yüzde 100 düşmüştü: Şirketi toplayan ise yabancı yatırım oldu…
O hisse nerdeyse yüzde 100 düşmüştü: Şirketi toplayan ise yabancı yatırım oldu…
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa’da öğrencilerin karne sevincine ortak oldu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa’da öğrencilerin karne sevincine ortak oldu
Veliler ne alacağını düşünüyor: 2024 çocuklara karne hediyesi tavsiyeleri!
Veliler ne alacağını düşünüyor: 2024 çocuklara karne hediyesi tavsiyeleri!
Çok Okunanlar
Yardım destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi belli oldu mu?
Yardım destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi belli oldu mu?
Bu fiyatları görenler Tarım Kredi Market'e koşuyor! Tarım Kredi Market 3-9 Şubat 2024 indirimli ürün kataloğunu yayınladı
Bu fiyatları görenler Tarım Kredi Market'e koşuyor! Tarım Kredi Market 3-9 Şubat 2024 indirimli ürün kataloğunu yayınladı
BİM'den büyük indirim! BİM, 7-13 Şubat Aktüel ürünler kataloğunu yayınladı
BİM'den büyük indirim! BİM, 7-13 Şubat Aktüel ürünler kataloğunu yayınladı
Mayısa kadar ücretsiz! Doğalgaz faturasını ödeyemeyene müjde geldi
Mayısa kadar ücretsiz! Doğalgaz faturasını ödeyemeyene müjde geldi
MEB’den yeni karar! Okullarda yarıyıl tatili öncesi yeni dönem başlıyor
MEB’den yeni karar! Okullarda yarıyıl tatili öncesi yeni dönem başlıyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı, "devrim niteliğinde bir adım olduğuna inanıyorum"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı, "devrim niteliğinde bir adım olduğuna inanıyorum"
Yorumlananlar
Bayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişme
Bayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişme