Popüler spor otomobil Lamborghini, yeni logo dizaynına geçiş yaptı…

Lamborghini, yirmi yıldan fazla bir süre kullandığı logoyu değiştirdi. Logosuna modern dünyanın ihtiyaçlarını yansıtacak bir güncelleme verdi. Bunun için şirket doğru zamanı olduğuna karar verdi.

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Popüler spor otomobil Lamborghini, yeni logo dizaynına geçiş yaptı…

Lambo'ya göre, bundan sonra tüm arabalarına uygulanacak olan yeni kimlik - 'cesur, beklenmedik ve otantik değerlerini' daha iyi yansıtıyor ve 'sürdürülebilirlik ve karbonsuzlaştırma' yönündeki çabasının bir parçasını oluşturuyor.

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LAMBORGHİNİ’DEN YENİ LOGO

Muhtemelen dünyanın en popüler spor otomobil markalarından biri olan Lamborghini, ikonik, hemen tanınabilir logosuyla da ünlüdür. Otomobil üreticisi 28 Mart 2024'te, 1998'den bu yana şirketin ikonik spor arabalarının çoğunu süsleyen tanıdık azgın boğa, 26 yıllık varoluştan sonra nihayet emekliye ayrıldı.

Değişikliklere rağmen, yenilenen Lamborghini logosu hakkında fark edeceğiniz ilk şey, giden logoyla neredeyse aynı görünmesidir. Bu mutlaka kötü bir şey olmasa da, özellikle çok önemli görünmediklerinde, bu değişiklikleri yapmanın ihtiyatlı bir hareket olup olmadığını düşünmenize neden olabilir.

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Bununla birlikte, yeni logodaki en önemli değişiklikler, "Lamborghini" yazı tipi için daha geniş bir yazı tipi ve minimal renklerin kullanımını içerir. Eski logodan tanıdık altın tonu, hala sarı spektrumda kalan daha az parlak, daha ince bir altın rengi ile değiştirildi.

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