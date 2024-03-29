Iphone kullanıcıları bu hatayı yapmayın! Tüm paranız boşa gidebilir

Apple, su ile temas eden cihazların pirince yerleştirilmesi hakkında herkese uyardı. Apple, internette birçok kişinin önerdiği bu yöntemin cihazlara zarar verebileceğini belirtti. Bu durumda kullanıcıların nasıl davranmaları gerektiğini açıkladı.

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Iphone kullanıcıları bu hatayı yapmayın! Tüm paranız boşa gidebilir

Apple, su ile temas eden cihazların pirince nasıl yerleştirileceğini bildirdi. Apple, bu yöntemin cihazlara zarar verebileceğini belirterek kullanıcılarına uygun şekilde hareket etmelerini tavsiye etti. Su teması yaşayan cihazlar için farklı yaklaşımların kullanılması gerektiğini vurguladı. Tüm ayrıntılar burada bulunabilir...

Iphone Kullanıyorsanız Bunu Yapmayın

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki teknoloji devi Apple, suya düşen akıllı telefonların pirince yatırılması için önerilen yöntemi eleştirdi. Suya düşen cihazların pirinçle kurutulmasının teknoloji uzmanları tarafından yaygın bir uygulama olduğu biliniyordu, çünkü pirincin suyu emme özelliği sayesinde cihazların daha hızlı kuruyacağı düşünülüyordu. Yine de Apple, bu yaklaşımın yanlış olduğunu ve cihaza zarar verebileceği konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, nemli cihazın pirinç tanelerini içine çekme potansiyeline sahip olduğu ve bunun cihazın parçalarına zarar verebileceği belirtildi. Apple, kullanıcıları suya düşen akıllı telefonları pirince yatırmamaları konusunda uyardı.

Suya maruz kalan telefonlar için pirinç kullanmak yerine, Apple, cihazların iyi havalandırılan bir ortamda kurumaya bırakılması gerektiğini söylüyor. Ek olarak, sıvının bağlantı noktalarına kaçması durumunda telefonu hafifçe vurmanın faydalı olabileceğini söylüyor. Şirket, cihazın kuru bir ortamda 30 dakika bekletilmesinin uygun olduğunu ve nem oranına bağlı olarak bu sürenin bir güne kadar uzatılabileceğini belirtiyor.

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Trabzon'da midibüs ile tır çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Kaza, Trabzon'un Araklı ilçesi Eğercili bölgesinde meydana geldi. Midibüsün tıra arkadan çarpması nedeniyle kaza meydana geldi ve olay yerine sağlık ve polis ekibi gönderildi. Kazada altı kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralananları yakındaki hastanelere götürdü. Yaralıların durumu iyiydi. Kazanın ardından trafik aksadı.

Polis ekipleri kazayı incelemeye başladı. Kazaya karışan araçların yoldan çıkarılması ve trafik akışı sağlanması için çalışmalar devam etti. Trafik kazasının nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı. Kazaya ilişkin kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri ve sağlık personeli tarafından en kısa sürede müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından bölgede çok sayıda insan trafiğe karıştı. Kaza, trafik yoğunluğunu azaltmaya çalıştı. Kazada yaralananlar acil olarak müdahale edildi ve hastanelere kaldırıldı. Bununla birlikte, kazanın nedeni ve ayrıntıları henüz resmi olarak açıklanmadı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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