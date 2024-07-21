Yapay zeka ve Metaverse daha iyi bir etkileşime sahip olabilir

Somnia'nın deneyimli bir teknoloji uzmanı ve kurucusu olan Paul Thomas'a göre, yapay zeka (AI), önceki Metaverse gibi şu anda yutturmaca yaşıyor. Bu yutturmaca döngüsü, sonunda sönmeden önce moda olmaya devam edecek.

Thomas, Metaverse'i AI ile birleştirmenin potansiyel olarak "sanal ortamları etkileşimli ve kişisel hale getirebileceğini" savunuyor.

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Somnia ağ kurucusu ayrıca, AI'nın "içerik oluşturmada karmaşık sanal dünyalar oluşturmak" için gereken zamanı ve çabayı azaltma potansiyeline sahip olduğunu savundu. Nvidia'nın Gaugan'ını beceri engelini aşabilecek bir araç olarak alıntıyor.

Thomas, Metaverse'in küresel gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYİH) potansiyel katkısı konusunda iyimser olsa da, bir çalışmanın 2031 yılına kadar 3 trilyon dolarlık öngörülen katkısını "biraz çılgınca" buluyor. Bunun yerine, 500 milyar ila 1 trilyon dolarlık aralığı daha uygulanabilir bir projeksiyon olarak görüyor.

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Thomas, kuruluşunun neden ve nasıl metaverse'in benimsenmesini ve endüstri büyümesini teşvik etmeye devam ettiğini tartışıyor. Ayrıca Somnia'nın metaverse'in parçalanma problemine nasıl yaklaştığına da değiniyor. Paul Thomas;

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“Bir kavram olarak metaverse, insanların aklında değil. Ancak paylaşılan dijital deneyimler sürekli büyüyor. % x'de büyümeye devam eden oyunları alın. Roblox, Fortnite ve Minecraft gibi deneyimlerin hepsinin Metaverse olduğunu söyleyebilirim. Z kuşağının dikkatini çekmeye çalışan aktivasyonlar yapmaya devam eden markalarınız var.”

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