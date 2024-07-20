iOS 18 Beta: Ana ekrana Widget nasıl eklenir?

Kilit ekranınızı ve ana ekranınızı özelleştirmenin daha fazla yoluna ek olarak, yeni işletim sistemi ayrıca ana ekranınızdaki widget'ları anında yeniden boyutlandırmanıza ve uygulamalarınızı hızlı bir şekilde widget'lara dönüştürmenize olanak tanır.

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Geçmiş iOS sürümlerinde, boyutunu beğenmediyseniz bir widget'ı silmeniz gerekir. Sildikten sonra, doğru boyutu seçme, ekranınıza ekleme ve ardından bunun için doğru yeri bulma sürecinin tamamından geçmeniz gerekir. Şimdi, bu ekstra adımları atmak zorunda değilsiniz ve widget'ınızı anında yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Betayı yalnızca birincil cihazınız dışında bir şeyde indirmenizi öneririz. Bu, iOS 18'in son sürümü olmadığı için güncelleme hatalı olabilir ve pil ömrü kısa olabilir ve bu sorunları ikincil bir cihazda tutmak en iyisidir.

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Beta'nın iOS 18'in son sürümü olmadığını unutmayın, bu nedenle iOS 18 piyasaya sürüldüğünde iPhone'unuza daha fazla özellik gelebilir. Apple, iOS 18'in bu sonbaharda halka açıklanacağını söyledi. Ancak henüz kesin bir tarih yok.

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ARAYÜZE WİDGET EKLEME

Hava Durumu gibi bazı widget'lar dört farklı boyut seçeneği gösterir: uygulama simgesi, küçük bir döşeme, daha uzun bir döşeme ve ardından bütün bir sayfa gibi görünen büyük bir döşeme. Kişiler gibi diğer uygulamalar yalnızca döşeme simgesini ve diğer bir döşeme seçeneğini gösterecektir.

Denemek istediğiniz boyut widget'ına dokunun ve uygulama gerçek zamanlı olarak ana ekranınızda genişleyecektir.

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