Yapay zeka Chatbot’larında veri için telif sorunu ortaya çıktı

AI Chatbot'lar, çalışmalarını aramalarda taklit ediyor. Bu da şairler, sanatçılar vb. ile telif hakkı sorunlarıyla karşı karşıya geleceği anlamına geliyor. Bloomberg raporunda, internetin yaratılmasından bu yana pay zeka, en yıkıcı teknolojik güç olma arayışında…

YAYINLAMA
Google News
Yapay zeka Chatbot’larında veri için telif sorunu ortaya çıktı

ChatGPT gibi AI Chatbot'larının,bu üretken yapay zeka sistemlerinin milyonlarca şarkıyı yediğini, şiiri, taslak sözleşmeleri, film senaryolarını, fotoğraf denemelerini ve 19. yüzyıldan kalma romanları diğer materyallerin yanı sıra telif gözetmeden kullandığı aktarıldı.

Amerika ve İngiltere, güvenliği sağlamak için yapay zeka ortaklığı kuruyorAmerika ve İngiltere, güvenliği sağlamak için yapay zeka ortaklığı kuruyor

AI SOHBET ROBOTLARI BAŞI BELAYA GİRİYOR

Bloomberg, ChatGPT ve diğer AI sohbet robotlarının yetenekli bir insanınkilerle rekabet edebilecek metinler, grafikler ve ses ürettiğini açıklıyor. Ancak bu, daha önce üretilen bilgileri tüketerek, içinde kalıplar arayarak ve ardından bu kalıpları yeni içerik oluşturmak için kullanarak yapılır.

584668831a98d094bf9ceb0a533d0984149e044f.jpeg

İnternetin yaratılmasından bu yana en yıkıcı teknolojik güç olma arayışında, bu üretken yapay zeka sistemleri, diğer materyallerin yanı sıra milyonlarca şarkıyı, beat şiiri, taslak sözleşmelerini, film senaryolarını, fotoğraf denemelerini ve 19. yüzyıldan kalma romanları yuttu.

Nexo öncülüğünde, kripto Topluluğu Bitcoin emojisi için imza topluyor…Nexo öncülüğünde, kripto Topluluğu Bitcoin emojisi için imza topluyor…

AI CHATBOT'UN ÖNCEKİ SORUNLARI

Bloomberg raporu, daha önce Microsoft ve OpenAI'nin The New York Times'ın bir telif hakkı ihlali davasının hedefi olmuştu. NYT, davada, yazılı çalışmalarının ChatGPT ve diğer tanınmış AI sistemlerinin arkasındaki şirketler tarafından haksız yere kullanıldığını iddia ediyor.

Manhattan'daki Federal Bölge Mahkemesi, The Times tarafından yayınlanan milyonlarca makale üzerinde eğitilmiş otomatik sohbet robotlarının şu anda güvenilir bilgi kaynakları olarak haber kaynağıyla doğrudan rekabet içinde olduğunu savunan şikayeti aldı.

Microsoft’tan yeni adım! Xbox için yapay zeka sohbet robotunu test ediyor…Microsoft’tan yeni adım! Xbox için yapay zeka sohbet robotunu test ediyor…

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Amerika ve İngiltere, güvenliği sağlamak için yapay zeka ortaklığı kuruyor
Amerika ve İngiltere, güvenliği sağlamak için yapay zeka ortaklığı kuruyor
Nexo öncülüğünde, kripto Topluluğu Bitcoin emojisi için imza topluyor…
Nexo öncülüğünde, kripto Topluluğu Bitcoin emojisi için imza topluyor…
Microsoft’tan yeni adım! Xbox için yapay zeka sohbet robotunu test ediyor…
Microsoft’tan yeni adım! Xbox için yapay zeka sohbet robotunu test ediyor…
Bilim insanları, 8 Nisan’da güneş tutulması öncesi kritik uyarı yaptı…
Bilim insanları, 8 Nisan’da güneş tutulması öncesi kritik uyarı yaptı…
Son Haberler
Seçimlerde oy için seccade, zikirmatik dağıtmışlardı, CHP'liler ezan sesini duyunca rahatsız oldu, '' Ora cami ora cami
Seçimlerde oy için seccade, zikirmatik dağıtmışlardı, CHP'liler ezan sesini duyunca rahatsız oldu, '' Ora cami ora cami
AK Parti 81 ilde sahaya iniyor! Vatandaşa 'Ne beklentiniz var?', 'Neden sandığa gitmediniz?' gibi sorular sorulacak
AK Parti 81 ilde sahaya iniyor! Vatandaşa 'Ne beklentiniz var?', 'Neden sandığa gitmediniz?' gibi sorular sorulacak
Yapay zeka Chatbot’larında veri için telif sorunu ortaya çıktı
Yapay zeka Chatbot’larında veri için telif sorunu ortaya çıktı
Bakan Mehmet Şimşek yol haritasını belirledi. Ajandasında 4 kritik madde var
Bakan Mehmet Şimşek yol haritasını belirledi. Ajandasında 4 kritik madde var
Yapay zeka veri gizliliği sorunu ile karşı karşıya geliyor…
Yapay zeka veri gizliliği sorunu ile karşı karşıya geliyor…
Apple Vision Pro, kullanıcı deneyimiyle öne çıkıyor…
Apple Vision Pro, kullanıcı deneyimiyle öne çıkıyor…
Çok Okunanlar
6 Nisan 2024 Cumartesi günlük burç yorumları | Sizi bugün neler bekliyor, aşk, sağlık, kariyer...
6 Nisan 2024 Cumartesi günlük burç yorumları | Sizi bugün neler bekliyor, aşk, sağlık, kariyer...
Beşiktaş’taki yangınla ilgili Cumhurbaşkanı esti gürledi: İmarı verenler üzerinden muhalefete yüklendi!
Beşiktaş’taki yangınla ilgili Cumhurbaşkanı esti gürledi: İmarı verenler üzerinden muhalefete yüklendi!
Bakan Mehmet Şimşek yol haritasını belirledi. Ajandasında 4 kritik madde var
Bakan Mehmet Şimşek yol haritasını belirledi. Ajandasında 4 kritik madde var
Kemal Kılıçdaroğlu 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi! Dikkat çeken İmamoğlu detayı!
Kemal Kılıçdaroğlu 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi! Dikkat çeken İmamoğlu detayı!
Popüler spor otomobil Lamborghini, yeni logo dizaynına geçiş yaptı…
Popüler spor otomobil Lamborghini, yeni logo dizaynına geçiş yaptı…
Iphone kullanıcıları bu hatayı yapmayın! Tüm paranız boşa gidebilir
Iphone kullanıcıları bu hatayı yapmayın! Tüm paranız boşa gidebilir
Yorumlananlar
Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 Pazar tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 Pazar tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
AK Parti MYK’da detaylar belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim mağlubiyetini iki nedene bağlıyor…
AK Parti MYK’da detaylar belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim mağlubiyetini iki nedene bağlıyor…
Son dakika! Mart enflasyon rakamları açıklandı!
Son dakika! Mart enflasyon rakamları açıklandı!