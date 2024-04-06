Yapay zeka Chatbot’larında veri için telif sorunu ortaya çıktı

ChatGPT gibi AI Chatbot'larının,bu üretken yapay zeka sistemlerinin milyonlarca şarkıyı yediğini, şiiri, taslak sözleşmeleri, film senaryolarını, fotoğraf denemelerini ve 19. yüzyıldan kalma romanları diğer materyallerin yanı sıra telif gözetmeden kullandığı aktarıldı.

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AI SOHBET ROBOTLARI BAŞI BELAYA GİRİYOR

Bloomberg, ChatGPT ve diğer AI sohbet robotlarının yetenekli bir insanınkilerle rekabet edebilecek metinler, grafikler ve ses ürettiğini açıklıyor. Ancak bu, daha önce üretilen bilgileri tüketerek, içinde kalıplar arayarak ve ardından bu kalıpları yeni içerik oluşturmak için kullanarak yapılır.

İnternetin yaratılmasından bu yana en yıkıcı teknolojik güç olma arayışında, bu üretken yapay zeka sistemleri, diğer materyallerin yanı sıra milyonlarca şarkıyı, beat şiiri, taslak sözleşmelerini, film senaryolarını, fotoğraf denemelerini ve 19. yüzyıldan kalma romanları yuttu.

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AI CHATBOT'UN ÖNCEKİ SORUNLARI

Bloomberg raporu, daha önce Microsoft ve OpenAI'nin The New York Times'ın bir telif hakkı ihlali davasının hedefi olmuştu. NYT, davada, yazılı çalışmalarının ChatGPT ve diğer tanınmış AI sistemlerinin arkasındaki şirketler tarafından haksız yere kullanıldığını iddia ediyor.

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Manhattan'daki Federal Bölge Mahkemesi, The Times tarafından yayınlanan milyonlarca makale üzerinde eğitilmiş otomatik sohbet robotlarının şu anda güvenilir bilgi kaynakları olarak haber kaynağıyla doğrudan rekabet içinde olduğunu savunan şikayeti aldı.

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