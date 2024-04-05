Amerika ve İngiltere, güvenliği sağlamak için yapay zeka ortaklığı kuruyor

ABD ve İngiltere, gelecekteki teknolojik gelişmeleri ve sınır ötesi işbirliğini etkileyecek tarihi bir ortaklık duyurdu. Ortaklık, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin yapay zeka (AI) sistemlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla yapılacak.

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Amerika ve İngiltere, güvenliği sağlamak için yapay zeka ortaklığı kuruyor

Kasım ayında Bletchley Park'ta düzenlenen bir AI Güvenlik Zirvesi'nde verilen sözlerin ardından, Ticaret Bakanı Gina Raimondo ve Büyük Britanya Teknoloji Bakanı Michelle Donelan, anlaşma sağladı. İki ülke gelişmiş yapay zeka model testinin geliştirilmesinde işbirliği yapmak üzere Washington'da bir mutabakat imzaladı.

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AI güvenliği konusundaki küresel konuşmada bir dönüm noktası olan "AI Ortaklığı" olarak adlandırılıyor. Raimondo, AI'nın şüphesiz neslimizin belirleyici teknolojisi olduğunu açıkça belirtti.

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ÜLKELERİN YAPAY ZEKA ORTAKLIĞI

Her iki ülke de yakın zamanda kurulan ittifakın himayesinde yapay zeka teknolojisinin emniyet ve güvenliğini iyileştirmeyi amaçlayan işbirlikçi projelere başlamayı düşünüyor. İşbirliği içinde gelişmiş AI model test prosedürleri geliştirmek, girişimin itici gücüdür.

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AI teknolojisi katlanarak ilerledikçe, bu tür stratejik ittifaklar, değişen küresel AI yönetişim ortamını yönetmek için giderek daha önemli hale geliyor. Yeni teknolojilerin geliştirilmesinin her zaman etik konuları ön planda tutmasını sağlarlar.

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BİLGİ PAYLAŞIMI VE ARAŞTIRMA İŞBİRLİĞİ

Ülkeler arası yapılan anlaşma; yapay zeka yetenekleri, tehlikeleri ve teknik araştırma bulguları hakkında kapsamlı bilgi alışverişini teşvik etmek. AI Ortaklığının hedefleri için esastır. Her iki ülke de yapay zekanın getirebileceği riskleri en aza indirmeye çalışırken, bu alanda açıklığı ve işbirliğini teşvik ederek toplum üzerindeki olumlu etkilerini optimize etmeye çalışıyor.

Şubat ayında Birleşik Krallık, dokuz yeni araştırma merkezi kurmayı hedeflemişti. Ayrıca düzenleyicileri yapay zeka konusunda eğitmek için 100 milyon sterlinin üzerinde yatırım yapacağını söyledi.

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