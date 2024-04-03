Microsoft’tan yeni adım! Xbox için yapay zeka sohbet robotunu test ediyor…

Microsoft, Xbox AI sohbet robotlarının destek etkileşimleri için bir JSON "somutlaşmış AI karakteri" üzerinde çalışıyor. Şirket, karakterin özelliklerini açıklamasa da, ne Cortana'nın ne de Clippy'nin bu girişimde yer almadığını vurguladı.

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Temel olarak amaç, oyun geri ödemelerinin işlenmesi gibi sorgu çözümü ve görev yürütme dahil olmak üzere destek işlevlerini otomatikleştirmektir.

XBOX’TA YAPAY ZEKA ROBOTU

Proje, Xbox Destek Sanal Temsilcisini test ettiklerini söyleyen Xbox'ta Oyun Yapay Zekası Genel Müdürü Haiyan Zhang tarafından geliştirilmekte onaylandı. Erişim ve destek hizmeti sunumunu iyileştirme hedefleniyor. Bu AI sohbet robotu, doğal dil işleme teknikleri kullanılarak oluşturulacak ve oyuncuya gerçek zamanlı olarak etkili bir şekilde destek sağlamak için Xbox desteğinin mevcut materyaline göre yanıt verecektir.

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ENDÜSTRİNİN TEPKİSİ

Destek için sohbet robotları şirketler arasında bir düzine kuruş olsa da, Microsoft'un AI entegrasyonuna artan odağı, yeteneklerini ve konuşma özelliklerini GPT-3 AI modelininkilerle aynı hale getiriyor. Bununla birlikte, şimdi endişe, özellikle Microsoft insan tarafından işletilen destekten yapay zeka odaklı çözümlere geçerse, insan işlerinin yer değiştirmesiyle ilgili olacaktır.

TEST VE KULLANIMA SUNMA PLANLARI

AI destek botu şu anda test ediliyor. Yaygın uygulama için kesin bir zaman çizelgesi yok. Prototipin başarısı muhtemelen gelecekteki dağıtımını etkileyecektir. Daha fazla geliştirme ve Xbox AI'nın destek işlevlerinin ötesindeki yörüngesine ilişkin görünümünde olacaktır.

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