  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Yapay zeka artık çok başka kullanılacak! Bilgisayarı sizin için kontrol edecek

Yapay zeka artık çok başka kullanılacak! Bilgisayarı sizin için kontrol edecek

Teknoloji devi Google'ın yeni projesi hakkında söylentiler var. Bu, Jarvis adlı yapay zeka aracının bilgisayarları yönetebileceği anlamına geliyor. Kullanıcılar, yapay zeka yardımıyla günlük işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirebilecek.

Yapay zeka artık çok başka kullanılacak! Bilgisayarı sizin için kontrol edecek
Yayınlanma:

Google, teknoloji deviyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Google, bilgisayarı kullanıcı gibi kullanarak günlük işleri gerçekleştirebilecek bir yapay zeka aracı üzerinde çalışıyor.

The Information'a göre Jarvis isimli yapay zeka aracı, araştırma yapma, mal satın alma ve uçuş rezervasyonları yapma gibi günlük görevleri yerine getirebilecek.

Hadise yeni yaşını kutladı! Bu doğum günü olay yaratacakHadise yeni yaşını kutladı! Bu doğum günü olay yaratacak

Adana'da 2 gencin feci sonu! Ağaca çarpan motorda acı sonAdana'da 2 gencin feci sonu! Ağaca çarpan motorda acı son

Naci Görür'den flaş açıklama! Deprem uzmanı o bölgeyi uyardıNaci Görür'den flaş açıklama! Deprem uzmanı o bölgeyi uyardı



Gemini'nin destek sağlaması beklenen Jarvis ilk etapta Chrome'da çalışacak. Bu nedenle, yapay zeka, web tabanlı kullanıcıların günlük işlerini otomatik olarak tamamlayabilir.

Jarvis, web sitelerinden ekran görüntüleri alıp değerlendirecek. Daha sonra web sitelerinde butonlara tıklayarak veya metin yazarak işlemleri tamamlayacaktır.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Teknoloji
Apple'den şaşırtan iPhone 16 kararı! En fazla o modeller tercih edildi
Apple'den şaşırtan iPhone 16 kararı! En fazla o modeller tercih edildi
Bitcoin rekora koşuyor! Bitcoin için alım zamanı mı?
Bitcoin rekora koşuyor! Bitcoin için alım zamanı mı?
Android kullanan herkes bunu yapsın! Telefon güvenliğini bir dakika içinde alacaksınız
Android kullanan herkes bunu yapsın! Telefon güvenliğini bir dakika içinde alacaksınız
Elon Musk X kullanıcılarını deli edecek! En çok kullanılan özellik değişiyor
Elon Musk X kullanıcılarını deli edecek! En çok kullanılan özellik değişiyor
Google harekete geçti! O uygulama kullanılıyor
Google harekete geçti! O uygulama kullanılıyor
Whatsapp kullanıcıları bu habere çok üzülecek! 1 Kasım sonrası kapatılıyor
Whatsapp kullanıcıları bu habere çok üzülecek! 1 Kasım sonrası kapatılıyor
KAAN gelene kadar Devrede! Almanya ile anlaşma tamam yeni savaş uçakları geliyor
KAAN gelene kadar Devrede! Almanya ile anlaşma tamam yeni savaş uçakları geliyor