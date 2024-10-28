Yapay zeka artık çok başka kullanılacak! Bilgisayarı sizin için kontrol edecek

Google, teknoloji deviyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Google, bilgisayarı kullanıcı gibi kullanarak günlük işleri gerçekleştirebilecek bir yapay zeka aracı üzerinde çalışıyor.



The Information'a göre Jarvis isimli yapay zeka aracı, araştırma yapma, mal satın alma ve uçuş rezervasyonları yapma gibi günlük görevleri yerine getirebilecek.

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Gemini'nin destek sağlaması beklenen Jarvis ilk etapta Chrome'da çalışacak. Bu nedenle, yapay zeka, web tabanlı kullanıcıların günlük işlerini otomatik olarak tamamlayabilir.



Jarvis, web sitelerinden ekran görüntüleri alıp değerlendirecek. Daha sonra web sitelerinde butonlara tıklayarak veya metin yazarak işlemleri tamamlayacaktır.