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Naci Görür'den flaş açıklama! Deprem uzmanı o bölgeyi uyardı

Son dakika haberi: Adana'nın Kozan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür önemli bir açıklama yaptı.

Naci Görür'den flaş açıklama! Deprem uzmanı o bölgeyi uyardı
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Adana, 5.0 büyüklüğünde bir depremle korkuttu. Deprem sonrası insanların bir kısmı sokağa çıktı. AFAD, depremin Kozan ilçesinde meydana geldiğini bildirdi. Depremden sonra uzman Naci Görür bir açıklama yaptı.

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Prof. Dr. Naci Görür, depremden sonra sosyal medya platformu X'den açıklamalarda bulundu. 6 Şubat depremlerinde Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki stresin arttığını belirten Görür, "Deprem dirençli bir aday oluşturun" tavsiyesinde bulundu.

GÖRÜR ŞUNLARI SÖYLEDİ:

Minnetli-Kozan/Adana'da 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Minetli Göksun-Yakapınar fay zonunda. Bu bölge, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem nedeniyle Çardak Fayı ile bağlantılı, bu da DAF'ın Adana Havzası'ndaki devamıdır. 6 Şubat depremlerinde DAF'ın stresi arttı ve depremler olası olduğunu belirttik. Depreme dayanıklı bir aday oluşturun!"

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