Naci Görür'den flaş açıklama! Deprem uzmanı o bölgeyi uyardı

Adana, 5.0 büyüklüğünde bir depremle korkuttu. Deprem sonrası insanların bir kısmı sokağa çıktı. AFAD, depremin Kozan ilçesinde meydana geldiğini bildirdi. Depremden sonra uzman Naci Görür bir açıklama yaptı.



DEPREMİN ARDINDAN NACİ GÖRÜR BİR AÇIKLAMA YAPTI

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Prof. Dr. Naci Görür, depremden sonra sosyal medya platformu X'den açıklamalarda bulundu. 6 Şubat depremlerinde Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki stresin arttığını belirten Görür, "Deprem dirençli bir aday oluşturun" tavsiyesinde bulundu.



GÖRÜR ŞUNLARI SÖYLEDİ:



Minnetli-Kozan/Adana'da 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Minetli Göksun-Yakapınar fay zonunda. Bu bölge, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem nedeniyle Çardak Fayı ile bağlantılı, bu da DAF'ın Adana Havzası'ndaki devamıdır. 6 Şubat depremlerinde DAF'ın stresi arttı ve depremler olası olduğunu belirttik. Depreme dayanıklı bir aday oluşturun!"