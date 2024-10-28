Hadise yeni yaşını kutladı! Bu doğum günü olay yaratacak

Şenol Sönmez'in yönetmenliğini üstlendiği "Esas Oğlan" dizisi, Hadise, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ı bir araya getirecek ve yakında izleyicilerle buluşacak.
Dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile ilişkisi olduğu söylenen ünlü, 22 Ekim'de 39 yaşına bastı.
Ünlü şarkıcı, doğum günü kutlamalarında yaptığı pozları takipçilerine gönderdi.
Şarkıcı, "Hadise" yazılmış büyük bir doğum günü pastasıyla poz verdi.Ünlü şarkıcı, doğum günü partisinde parlak bir görünüm seçti.Şarkıcı, Esas Oğlan dizisinde Seda Bakan ile rol aldı ve yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı söylendi.
Birsen Altuntaş, Hadise'nin yaklaşık iki aydır Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile ilişkisi olduğunu açıkladı.Arkadaşlıkla başlayan ilişkinin son iki aydır gözlerden uzak olduğu ortaya çıktı.