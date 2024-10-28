  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Hadise yeni yaşını kutladı! Bu doğum günü olay yaratacak

Hadise yeni yaşını kutladı! Bu doğum günü olay yaratacak

Yayınlanma:
Hadise yeni yaşını kutladı! Bu doğum günü olay yaratacak
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Hadise, 22 Ekim'de 39 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, doğum gününde takipçileriyle çok sayıda kare paylaştı.
Hadise yeni yaşını kutladı! Bu doğum günü olay yaratacak 1 16

Şenol Sönmez'in yönetmenliğini üstlendiği "Esas Oğlan" dizisi, Hadise, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ı bir araya getirecek ve yakında izleyicilerle buluşacak.

Hadise yeni yaşını kutladı! Bu doğum günü olay yaratacak 2 26

Dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile ilişkisi olduğu söylenen ünlü, 22 Ekim'de 39 yaşına bastı.

Hadise yeni yaşını kutladı! Bu doğum günü olay yaratacak 3 36

Ünlü şarkıcı, doğum günü kutlamalarında yaptığı pozları takipçilerine gönderdi.

Hadise yeni yaşını kutladı! Bu doğum günü olay yaratacak 4 46

Şarkıcı, "Hadise" yazılmış büyük bir doğum günü pastasıyla poz verdi.Ünlü şarkıcı, doğum günü partisinde parlak bir görünüm seçti.Şarkıcı, Esas Oğlan dizisinde Seda Bakan ile rol aldı ve yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı söylendi.

Hadise yeni yaşını kutladı! Bu doğum günü olay yaratacak 5 56

Birsen Altuntaş, Hadise'nin yaklaşık iki aydır Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile ilişkisi olduğunu açıkladı.Arkadaşlıkla başlayan ilişkinin son iki aydır gözlerden uzak olduğu ortaya çıktı.

Hadise yeni yaşını kutladı! Bu doğum günü olay yaratacak 6 66
HABERE YORUM KAT