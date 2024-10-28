Hadise yeni yaşını kutladı! Bu doğum günü olay yaratacak

Şarkıcı, "Hadise" yazılmış büyük bir doğum günü pastasıyla poz verdi.Ünlü şarkıcı, doğum günü partisinde parlak bir görünüm seçti.Şarkıcı, Esas Oğlan dizisinde Seda Bakan ile rol aldı ve yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı söylendi.