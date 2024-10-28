Adana'da 2 gencin feci sonu! Ağaca çarpan motorda acı son

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kadın kuaförü olan Muhammed Hasan Ayeş, iddiaya göre kalfası Yunus Örs ile birlikte motosikletiyle markete gitti. Ayeş kontrolü altındaki motosiklet, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp kaldırımdaki bir ağaca çarptı.

Naci Görür'den flaş açıklama! Deprem uzmanı o bölgeyi uyardı

Çanakkale'de korkutan deprem! Bölge halkı büyük panik yaşadı

TBMM bu hafta gündem yoğun! 9. yargı paketi, bütçe görüşmesi, sığınmacılar





Motosiklet devrildiğinde iki kişi metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve polis gönderildi.



2 yaralı doktorun müdahalesine rağmen Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Kazayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.