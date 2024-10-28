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  3. Adana'da 2 gencin feci sonu! Ağaca çarpan motorda acı son

Adana'da 2 gencin feci sonu! Ağaca çarpan motorda acı son

Adana'da kontrolden çıkan motosikletin kaldırımdaki ağaca çarpması sonucu 29 yaşındaki Muhammed Hasan Ayeş ve 17 yaşındaki Yusuf Örs hayatını kaybetti.

Adana'da 2 gencin feci sonu! Ağaca çarpan motorda acı son
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde kadın kuaförü olan Muhammed Hasan Ayeş, iddiaya göre kalfası Yunus Örs ile birlikte motosikletiyle markete gitti. Ayeş kontrolü altındaki motosiklet, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp kaldırımdaki bir ağaca çarptı.

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Motosiklet devrildiğinde iki kişi metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve polis gönderildi.

2 yaralı doktorun müdahalesine rağmen Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Kazayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.

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