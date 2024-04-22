Bekçi alımında müjde! 40 bin liraya personeller alınacak

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı, 2024 yılında Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı ile ilgili heyecan verici duyurular yapmaya hazırlanıyor. Ülke çapında görevlendirilmek üzere bekçi alımı yapılacak. Başvurular PA.edu.tr veya e-Devlet üzerinden yapılacaktır.

Bekçi alımı için başvuru şartları ve kontenjan dağılımı, henüz başvuru sürecinin başlangıç tarihi açıklanmasa da başvuru kılavuzunda ayrıntılı bir şekilde açıklanacaktır. Bekçi alımı başvurularının yakında başlaması beklendiğinden, adayların resmi duyuruları yakından takip etmeleri tavsiye edilir.

Bekçi Alımı Başvuru Şartları

Başvuru için gereken kriterler şunlardır: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak ve belirli bir boy ve beden kitle indeksine sahip olmak. Başvuru sürecinde, başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak ve askerlik hizmetini tamamlamış olmak da gereklidir.

İleriki günlerde İçişleri Bakanlığı ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamalar, bekçi alım sürecinin başlangıç tarihini ve diğer ayrıntıları açıklayacaktır. Adayların bu süreci dikkatle takip ederek başvurularını doğru ve zamanında tamamlamaları tavsiye edilir.