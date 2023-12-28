Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun estetiksiz halini görenler çok şaşırdı

Afra Saraçoğlu'nun eski halini görenler inanamıyor. Ünlü isim estetikle adeta evrim geçirmiş.

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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun estetiksiz halini görenler çok şaşırdı

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda canlandırdığı Seyran karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Afra Saraçoğlu, hem başarılı oyunculuğu hem de güzelliğiyle adından söz ettiren bir oyuncudur.

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Saraçoğlu'nun özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken estetiksiz görünüşü ortaya çıktı.

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Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çekiyor. Saraçoğlu, herkes tarafından doğal güzellik olarak kabul edilen estetik eksikliği nedeniyle sosyal medyayı salladı.

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kaynak: mynet.com

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