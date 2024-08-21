Son dakika! Batı Kudüs karıştı: Ultra Ortodoks Yahudiler Batı Kudüs'te İsrail'e karşı ayaklandı!

Son dakika haberi! Batı Kudüs karıştı: Ultra Ortodoks Yahudiler Batı Kudüs'te İsrail'e karşı ayaklandı! Ortodoks Yahudiler (Harediler), terör devleti İsrail'in zorunlu askerlik hizmetine karşı protesto düzenledi.

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Son dakika! Batı Kudüs karıştı: Ultra Ortodoks Yahudiler Batı Kudüs'te İsrail'e karşı ayaklandı!

Son dakika haberi! Batı Kudüs karıştı: Ultra Ortodoks Yahudiler Batı Kudüs'te İsrail'e karşı ayaklandı! Ortodoks Yahudiler (Harediler), terör devleti İsrail'in zorunlu askerlik hizmetine karşı protesto düzenledi.

Son dakika! Batı Kudüs karıştı: Ultra Ortodoks Yahudiler Batı Kudüs'te İsrail'e karşı ayaklandı!

Batı Kudüs'te Ultra Ortodoks Yahudiler (Harediler), terör devleti İsrail'in zorunlu askerlik hizmetine karşı protesto düzenledi. İşgalci İsrail polisi gösteriye sert müdahale etti.

Son dakika! Batı Kudüs karıştı: Ultra Ortodoks Yahudiler Batı Kudüs'te İsrail'e karşı ayaklandı!

Batı Kudüs'te Ultra 'Harediler' olarak bilinen Ortodoks Yahudiler, soykırımcı İsrail'in zorunlu askerlik hizmetine karşı geniş katılımlı bir protesto gerçekleştirdi.

Son dakika! Batı Kudüs karıştı: Ultra Ortodoks Yahudiler Batı Kudüs'te İsrail'e karşı ayaklandı!

Protestocular, zorunlu askerliğe karşı tepkilerini güçlü bir şekilde dile getirirken işgalci İsrail polisi göstericilere sert müdahalede bulundu.

Son dakika! Batı Kudüs karıştı: Ultra Ortodoks Yahudiler Batı Kudüs'te İsrail'e karşı ayaklandı!

Harediler, zorunlu askerlik hizmetini inançlarına ve yaşam tarzlarına aykırı buluyor ve bu yüzden protestolarını sürdürüyorlar.

Son dakika! Batı Kudüs karıştı: Ultra Ortodoks Yahudiler Batı Kudüs'te İsrail'e karşı ayaklandı!

İşgalci İsrail polisinin müdahalesi ise bölgede gerilimi daha da artırdı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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