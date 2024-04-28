SGK tek seferlik ödeme yapacak! 8240 TL destek alabilirsiniz

Tek seferlik büyük bir ödeme alabilirsiniz. Çok fazla insanın bilmediği o ödeme SGK tarafından veriliyor.

YAYINLAMA
Google News
SGK tek seferlik ödeme yapacak! 8240 TL destek alabilirsiniz

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sigortalı olarak çalışan kişilerin hayatını kaybettiği durumlarda yakınlarına cenaze desteği sağlanır. Cenaze desteğinden yararlanmak için SGK'ya yazılı olarak başvurmak mümkündür. Dilekçede hayatını kaybeden sigortalı kişinin kimlik bilgileri, başvuru sahibinin kimlik bilgileri, vefat tarihi ve diğer gerekli bilgiler bulunmalıdır.

Bu kez çalışanlar yaşadı! 50 bin TL promosyon veriliyorBu kez çalışanlar yaşadı! 50 bin TL promosyon veriliyor

BİM 30 nisan kataloğu yayınlandı! Bim indirimleri dikkat çekiyorBİM 30 nisan kataloğu yayınlandı! Bim indirimleri dikkat çekiyor

İnternet bankacılığından o özelliği aktif edin! 400 TL para hemen yatacakİnternet bankacılığından o özelliği aktif edin! 400 TL para hemen yatacak

Vefat eden sigortalı kişinin eşi, eşi yoksa çocukları, çocukları yoksa anne ve babası veya anne ve babası yoksa kardeşleri cenaze desteğinden yararlanabilir. Başvuru yapmak için vefat eden kişinin sigortası olması, iş kazası, iş göremezlik raporu, meslek hastalığı, malullük veya yaşlılık maaşı alması gerekir. Cenaze destekleri enflasyon oranlarına göre her altı ayda bir yeniden düzenlenir. SSK ve Bağ Kurlu vatandaşlar 3 bin 385 TL ödeme alırken, Emekli Sandığı emeklisi veya çalışanları 8 bin 240 TL alıyor.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’ye dış kaynak gelmiyor mu? Bakan Şimşek, söylentilere karşılık verdi…
Türkiye’ye dış kaynak gelmiyor mu? Bakan Şimşek, söylentilere karşılık verdi…
Süper kredi fırsatı! 100 bin TL için acele edin
Süper kredi fırsatı! 100 bin TL için acele edin
Zengin Baba Yolsul Baba yazarı Kiyosaki uyardı: ABD ekonomisi “buhran” geçirebilir!!!
Zengin Baba Yolsul Baba yazarı Kiyosaki uyardı: ABD ekonomisi “buhran” geçirebilir!!!
Banka müşterisi olmanıza gerek yok! Maaşın 14 katı kredi verilecek
Banka müşterisi olmanıza gerek yok! Maaşın 14 katı kredi verilecek
Son Haberler
Beşiktaş'tan şike iddialarına çok sert tepki! Beyaz Tv'de yapılan yorumlar hakkında suç duyurusunda bulunma kararı alındı
Beşiktaş'tan şike iddialarına çok sert tepki! Beyaz Tv'de yapılan yorumlar hakkında suç duyurusunda bulunma kararı alındı
Fatih Terim, bunu hiç beklemiyordu! Telefonunu yere fırlattı! Şampiyonluk artık mucizelere kaldı
Fatih Terim, bunu hiç beklemiyordu! Telefonunu yere fırlattı! Şampiyonluk artık mucizelere kaldı
29 Nisan 2024 Pazartesi günlük tüm Burç yorumları| Yeteneğiniz, size beklenmedik fırsatlar sunabilir
29 Nisan 2024 Pazartesi günlük tüm Burç yorumları| Yeteneğiniz, size beklenmedik fırsatlar sunabilir
SGK tek seferlik ödeme yapacak! 8240 TL destek alabilirsiniz
SGK tek seferlik ödeme yapacak! 8240 TL destek alabilirsiniz
İnternet bankacılığından o özelliği aktif edin! 400 TL para hemen yatacak
İnternet bankacılığından o özelliği aktif edin! 400 TL para hemen yatacak
Bakan Şimşek, açıklama yaparak KDV tartışmalarına son noktayı koydu! ''KDV artışı yapılmadı''
Bakan Şimşek, açıklama yaparak KDV tartışmalarına son noktayı koydu! ''KDV artışı yapılmadı''
Çok Okunanlar
29 Nisan 2024 Pazartesi günlük tüm Burç yorumları| Yeteneğiniz, size beklenmedik fırsatlar sunabilir
29 Nisan 2024 Pazartesi günlük tüm Burç yorumları| Yeteneğiniz, size beklenmedik fırsatlar sunabilir
Fatih Terim, bunu hiç beklemiyordu! Telefonunu yere fırlattı! Şampiyonluk artık mucizelere kaldı
Fatih Terim, bunu hiç beklemiyordu! Telefonunu yere fırlattı! Şampiyonluk artık mucizelere kaldı
Beşiktaş'tan şike iddialarına çok sert tepki! Beyaz Tv'de yapılan yorumlar hakkında suç duyurusunda bulunma kararı alındı
Beşiktaş'tan şike iddialarına çok sert tepki! Beyaz Tv'de yapılan yorumlar hakkında suç duyurusunda bulunma kararı alındı
Bugün Burç yorumları nelerdir, sizleri neler bekliyor? 28 Nisan Pazar günü tüm Burç yorumları, ilişkiler, kariyer, maddi durum...
Bugün Burç yorumları nelerdir, sizleri neler bekliyor? 28 Nisan Pazar günü tüm Burç yorumları, ilişkiler, kariyer, maddi durum...
Tarım Kredi Market, 27 Nisan-3 Mayıs tarihleri arası geçerli olacak özel indirimli ürün listesini yayınladı!
Tarım Kredi Market, 27 Nisan-3 Mayıs tarihleri arası geçerli olacak özel indirimli ürün listesini yayınladı!
BİM 30 nisan kataloğu yayınlandı! Bim indirimleri dikkat çekiyor
BİM 30 nisan kataloğu yayınlandı! Bim indirimleri dikkat çekiyor
Yorumlananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'a çok sert Gazze tepkisi: ''Hesabını ebedi alemde vereceksiniz''
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'a çok sert Gazze tepkisi: ''Hesabını ebedi alemde vereceksiniz''
CHP, Saadet Partisine verdiği ödünç vekili geri çağırdı, TBMM'de Saadet Partisi grubu düşüyor
CHP, Saadet Partisine verdiği ödünç vekili geri çağırdı, TBMM'de Saadet Partisi grubu düşüyor