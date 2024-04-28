SGK tek seferlik ödeme yapacak! 8240 TL destek alabilirsiniz

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sigortalı olarak çalışan kişilerin hayatını kaybettiği durumlarda yakınlarına cenaze desteği sağlanır. Cenaze desteğinden yararlanmak için SGK'ya yazılı olarak başvurmak mümkündür. Dilekçede hayatını kaybeden sigortalı kişinin kimlik bilgileri, başvuru sahibinin kimlik bilgileri, vefat tarihi ve diğer gerekli bilgiler bulunmalıdır.

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Vefat eden sigortalı kişinin eşi, eşi yoksa çocukları, çocukları yoksa anne ve babası veya anne ve babası yoksa kardeşleri cenaze desteğinden yararlanabilir. Başvuru yapmak için vefat eden kişinin sigortası olması, iş kazası, iş göremezlik raporu, meslek hastalığı, malullük veya yaşlılık maaşı alması gerekir. Cenaze destekleri enflasyon oranlarına göre her altı ayda bir yeniden düzenlenir. SSK ve Bağ Kurlu vatandaşlar 3 bin 385 TL ödeme alırken, Emekli Sandığı emeklisi veya çalışanları 8 bin 240 TL alıyor.