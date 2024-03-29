Whatsapp hakkında bunları biliyor muydunuz?

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2009'da eski Yahoo çalışanlarından Brian Acton ve Jan Koum tarafından kuruldu.

YAYINLAMA
Google News
Whatsapp hakkında bunları biliyor muydunuz?

WhatsApp, Kasım 2009'da piyasaya sürüldüğünde ilk yıl ücretsizdi. Daha sonra kullanmaya devam etmek için bir ABD Doları ücreti ödenmesi gerekiyordu. O dönemde ücretli olduğu için pek tercih edilmeyen bu uygulama, artık herkesin kullanabileceği ücretsiz bir uygulamaydı. İnsanların yeni mesajlaşma uygulamalarına para harcamaktan çekinmesi bunun nedeniydi. 2014 yılında WhatsApp, Meta olarak bilinen Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alındı. Daha sonra uygulama tamamen ücretsiz olarak erişilebilir hale geldi.

Whatsapp Hakkında İlginç Bilgiler

Web siteleri ve mobil uygulama geliştiricileri, dijitalleşmenin artmasıyla birlikte reklamlardan para kazanmaya başladı. Meta tarafından yönetilen Instagram ve Facebook'ta çok fazla reklam gösterilirken WhatsApp'ta durum tam tersi. çünkü reklam gösterilmiyor.

Bu nedenle, "WhatsApp nereden ve nasıl para kazanıyor?" diye sorabilirsiniz. Buna benzer sorularla daha önce karşılaşmış olabilirsiniz. Bu sorunun kesin bir cevabı yok, ancak başvuru yaparak para kazanmanın iki yolu olduğu biliniyor. Hindistan ve Brezilya'da WhatsApp Pay, işletmeler için WhatsApp for Business API'dir.

AK Parti kanadından seçim açıklaması: Çok hızlı açıklanacakAK Parti kanadından seçim açıklaması: Çok hızlı açıklanacak

PTT 50 bin TL kredi veriyor! Anında hesaba yatacakPTT 50 bin TL kredi veriyor! Anında hesaba yatacak

Emekliye hükümetten fatura müjdesi! 1500 liranız cepte kalacakEmekliye hükümetten fatura müjdesi! 1500 liranız cepte kalacak

WhatsApp, dünya çapında yayıldı ve bazı ülkelerde yasaklandı. Bu ülkeler arasında Çin ve Kuzey Kore gibi otoriter hükümetler var. WhatsApp'ı yasaklayan bu ülkeler casusluk şüphelerini gösteriyor. Çin ve Kuzey Kore, İran ve Ortadoğu'daki bazı ülkeler de yasaklar getirdi.

Google, WhatsApp'ı 2014 yılında 10 milyar dolara satın almak istedi. Bununla birlikte, kurucular teklifin yetersiz olduğunu ve başvurunun değeriyle orantılı olmadığını düşündükleri için reddedildi. Aynı yılın Şubat ayında Facebook, WhatsApp'ı Google'ın neredeyse iki katı bir fiyata 19,4 milyar dolara satın aldı. Google'ın istenilen teklifi gerçekleştirip şirketi satın almadığına pişman mı olacak?

Uygulamanın adının neden WhatsApp olduğunu merak edenler için kısa bir özet verelim. Şirket, "Naber?" anlamına gelen "What's Up?" İngilizce kelimesinden adını aldı. Bu uygulama, kullanıcıların arkadaşlarıyla rahat sohbet edebilecekleri izlenimini yaratmıştır.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Murat Kurum, Selçuk Bayraktar'la bir araya geldi
Murat Kurum, Selçuk Bayraktar'la bir araya geldi
Yapay zekada gelişmeler sürüyor: Grok AI, sansürsüz olarak çıkardığı içerikler viral oldu!
Yapay zekada gelişmeler sürüyor: Grok AI, sansürsüz olarak çıkardığı içerikler viral oldu!
Bakan Kacır, ‘Ay Projesi’ ile müjde verdi! “Hibrit roket motorunu uzayda ateşlemeyi başaran ilk ülke olacağız”
Bakan Kacır, ‘Ay Projesi’ ile müjde verdi! “Hibrit roket motorunu uzayda ateşlemeyi başaran ilk ülke olacağız”
Merakla beklenen güneş patlaması gerçekleşti: Güneş tutulması ne zaman olacak?
Merakla beklenen güneş patlaması gerçekleşti: Güneş tutulması ne zaman olacak?
Son Haberler
Amerika’dan kritik veriler geldi: Küresel piyasanın beklediği PCE raporu paylaşıldı
Amerika’dan kritik veriler geldi: Küresel piyasanın beklediği PCE raporu paylaşıldı
Whatsapp hakkında bunları biliyor muydunuz?
Whatsapp hakkında bunları biliyor muydunuz?
Erzurum’da çekilen görüntüler 'Böyle baba olmaz' dedirtti!
Erzurum’da çekilen görüntüler 'Böyle baba olmaz' dedirtti!
Dilan Polat'ın kayınvalidesi sosyal medyayı harekete geçirdi!
Dilan Polat'ın kayınvalidesi sosyal medyayı harekete geçirdi!
Xiaomi, uygun fiyatlı telefonunu tanıttı: İşte merak edilen özellikleri…
Xiaomi, uygun fiyatlı telefonunu tanıttı: İşte merak edilen özellikleri…
Teknoloji Ürünlerinde Online Araştırma Yapmanın Önemi
Teknoloji Ürünlerinde Online Araştırma Yapmanın Önemi
Çok Okunanlar
29 Mart 2024 Cuma günü tüm burç yorumları nelerdir? O burç sahipleri aman dikkat!
29 Mart 2024 Cuma günü tüm burç yorumları nelerdir? O burç sahipleri aman dikkat!
Eski HDP milletvekili Altan Tan'dan bomba açıklamalar! DEM Parti içindeki PKK destekçileri İmamoğlu'na oy verecek
Eski HDP milletvekili Altan Tan'dan bomba açıklamalar! DEM Parti içindeki PKK destekçileri İmamoğlu'na oy verecek
Emekliye hükümetten fatura müjdesi! 1500 liranız cepte kalacak
Emekliye hükümetten fatura müjdesi! 1500 liranız cepte kalacak
PTT 50 bin TL kredi veriyor! Anında hesaba yatacak
PTT 50 bin TL kredi veriyor! Anında hesaba yatacak
Apple, yapay zeka konusunda Google ile anlaşmak istiyor…
Apple, yapay zeka konusunda Google ile anlaşmak istiyor…
META'dan Facebook ve Instagram'a büyük ceza!
META'dan Facebook ve Instagram'a büyük ceza!
Yorumlananlar
Bedavadan biraz daha pahalı uçak bileti! Ajet uçak bileti kampanyası
Bedavadan biraz daha pahalı uçak bileti! Ajet uçak bileti kampanyası
Cumhurbaşkanı meydanlardan seslendi: “Emeklilerin yanındayım”
Cumhurbaşkanı meydanlardan seslendi: “Emeklilerin yanındayım”
Emekli 25 martta bayram yapacak! O banka promosyonu iki katına çıkardı
Emekli 25 martta bayram yapacak! O banka promosyonu iki katına çıkardı
Sağlıkta yeni dönem başlıyor! Fahrettin Koca açıkladı
Sağlıkta yeni dönem başlıyor! Fahrettin Koca açıkladı