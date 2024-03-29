Whatsapp hakkında bunları biliyor muydunuz?

WhatsApp, Kasım 2009'da piyasaya sürüldüğünde ilk yıl ücretsizdi. Daha sonra kullanmaya devam etmek için bir ABD Doları ücreti ödenmesi gerekiyordu. O dönemde ücretli olduğu için pek tercih edilmeyen bu uygulama, artık herkesin kullanabileceği ücretsiz bir uygulamaydı. İnsanların yeni mesajlaşma uygulamalarına para harcamaktan çekinmesi bunun nedeniydi. 2014 yılında WhatsApp, Meta olarak bilinen Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alındı. Daha sonra uygulama tamamen ücretsiz olarak erişilebilir hale geldi.

Whatsapp Hakkında İlginç Bilgiler

Web siteleri ve mobil uygulama geliştiricileri, dijitalleşmenin artmasıyla birlikte reklamlardan para kazanmaya başladı. Meta tarafından yönetilen Instagram ve Facebook'ta çok fazla reklam gösterilirken WhatsApp'ta durum tam tersi. çünkü reklam gösterilmiyor.

Bu nedenle, "WhatsApp nereden ve nasıl para kazanıyor?" diye sorabilirsiniz. Buna benzer sorularla daha önce karşılaşmış olabilirsiniz. Bu sorunun kesin bir cevabı yok, ancak başvuru yaparak para kazanmanın iki yolu olduğu biliniyor. Hindistan ve Brezilya'da WhatsApp Pay, işletmeler için WhatsApp for Business API'dir.

Haberin Devamı

AK Parti kanadından seçim açıklaması: Çok hızlı açıklanacak

PTT 50 bin TL kredi veriyor! Anında hesaba yatacak

Emekliye hükümetten fatura müjdesi! 1500 liranız cepte kalacak

WhatsApp, dünya çapında yayıldı ve bazı ülkelerde yasaklandı. Bu ülkeler arasında Çin ve Kuzey Kore gibi otoriter hükümetler var. WhatsApp'ı yasaklayan bu ülkeler casusluk şüphelerini gösteriyor. Çin ve Kuzey Kore, İran ve Ortadoğu'daki bazı ülkeler de yasaklar getirdi.

Google, WhatsApp'ı 2014 yılında 10 milyar dolara satın almak istedi. Bununla birlikte, kurucular teklifin yetersiz olduğunu ve başvurunun değeriyle orantılı olmadığını düşündükleri için reddedildi. Aynı yılın Şubat ayında Facebook, WhatsApp'ı Google'ın neredeyse iki katı bir fiyata 19,4 milyar dolara satın aldı. Google'ın istenilen teklifi gerçekleştirip şirketi satın almadığına pişman mı olacak?

Uygulamanın adının neden WhatsApp olduğunu merak edenler için kısa bir özet verelim. Şirket, "Naber?" anlamına gelen "What's Up?" İngilizce kelimesinden adını aldı. Bu uygulama, kullanıcıların arkadaşlarıyla rahat sohbet edebilecekleri izlenimini yaratmıştır.