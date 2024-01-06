Volkan Konak'ın son skandal paylaşımı dertsiz başını derde soktu... Diyanet yetkilileri harekete geçti, suç duyurusunda bulundu

Ünlü Karadeniz şarkıcısı Volkan Konak, eski adı twitter olan X'te Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan skandal sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı hareket geçti. Başkanlık, Ünlü şarkıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Detaylar haberimizde.

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Volkan Konak'ın son skandal paylaşımı dertsiz başını derde soktu... Diyanet yetkilileri harekete geçti, suç duyurusunda bulundu

Ünlü şarkıcı Volkan Konak son paylaşımı sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti. Başkanlık, ünlü şarkıcı hakkında "hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarını işlediği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Diyanet'ten yapılan açıklamada, Konak'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek" görevinin kanunla kendisine tevdi edilen Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanlığın en üst temsilcisi Ali Erbaş'ı rencide ederek kişilik haklarını ihlal ettiği belirtildi.

Şüphelinin paylaştığı metnin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10'uncu maddesi kapsamına uygun düşünce, eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kalmadığı, tahkir edici, sert ve incitici mahiyette İslam dinini ve İslam dinine inananları aşağılayan, İslam dinine saldırı niteliğinde olduğu ve alenen hakaretlerde bulunulduğunun gayet açık olduğu ifade edildi.

KAMU DAVASI AÇILMASI İSTENDİ

Konak'ın söylediği sözlerin "hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarını oluşturduğu bildirilen açıklamada, "Bu nedenle halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, hor görüp aşağılayan, nefret ve ayırımcılığa yol açan, toplumsal kutuplaşmaları körükleyen, milletin mukaddesatına saldıran ve inançlı insanların dini duygularını rencide eden, dini değerlere alenen hakaret eden ve aşağılayan Volkan Konak hakkında gerekli cezai takibatın yapılması suretiyle kamu davası açılmasını ve neticeden Başkanlığımıza bilgi verilmesini arz ve talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

VOLKAN KONAK'IN BAŞINI DERDE SOKAN O SKANDAL PAYLAŞIM:

Atatürk’ün kurduğu diyanetin, koltuğunu işgal eden zat;
İnsanlığın hizmetine ücretsiz sunulan dini, maaşla icra etmek, eğlence ve de turizm alanında çalışan ve bu sökterlerin vergisinden maaş almayı içine sindirmek ancak sizin gibi bezirgan saltanatı süren kişilere yakışır.

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