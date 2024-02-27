Vicdanları sızlatan görüntü! Yeni doğmuş bebeği, çırılçıplak cami avlusuna bıraktılar!

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir caminin avlusunda bulunan yeni doğmuş bebek Batman’a sevk edildi.

Yenişehir Mahallesi'ndeki bir caminin avlusunda çanta içerisinde bebek olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirmişti. Sağlık ekiplerince soğuktan etkilendiği belirlenen kız bebek, Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılmılştı.

Bebeğin burada yapılan ilk müdahalenin ardından Batman’da özel bir hastaneye sevk edildiği ve sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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