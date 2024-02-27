Kıskançlık krizine giren koca, eski eşinin çalıştığı yerini pompalı tüfekle bastı!

Adana’da bir şahıs, eski eşinin ‘başkasıyla ilişkisi olduğu’ iddiasıyla çalıştığı işyerini pompalı tüfekle basarak eski eşini ağır yaraladı.

YAYINLAMA
Google News
Kıskançlık krizine giren koca, eski eşinin çalıştığı yerini pompalı tüfekle bastı!

Adana’da bir kişi boşandığını karısını ‘başkasıyla ilişkisi olduğu’ gerekçesiyle kıskanıp çalıştığı iş yerinde pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Çukurova polislerinin yakaladığı şüpheli tutuklandı.

Olay, 16 Şubat günü Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Oktay D. (35) ve Nurseli K. (29) anlaşamadıkları için evliliklerine son verip boşandılar. Oktay D., ayrıldığı eşinin ilişkisi olduğu gerekçesiyle kıskançlık krizine girdi.

BACAĞINDAN AĞIR YARALANAN KADIN YERE YIĞILDI

Kıskançlık krizine giren Oktay D., Nurseli K.’nin çalıştığı iş yerini elinde pompalı tüfekle bastı. Şüpheli, eski eşine defalarca ateş açarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bacağından vurulan kadının özel bir hastanede tedavisi devam ediyor.

Kıskançlık krizine giren koca, eski eşinin çalıştığı yeri pompalı tüfekle bastı!

KISKANÇLIK KRİZİNE GİREN KOCA ÇUKUROVA POLİSİNDEN KAÇAMADI

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma ekipleri söz konusu şüpheli Oktay D.’nin peşine düştü. Ekipler şüphelinin Sarıçam ilçesine bağlı Beyceli Mahallesi’nde bir akrabasının evinde saklandığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler adrese operasyon düzenleyerek söz konusu şüpheliyi yakaladı.

Kıskançlık krizine giren koca, eski eşinin çalıştığı yeri pompalı tüfekle bastı!
Oktay D. ifadesinde, bir anlık öfkeyle olayı gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Oktay D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Köpek eti satışı iddiası vatandaşları ayağa kaldırdı! İşte o gerçek...Köpek eti satışı iddiası vatandaşları ayağa kaldırdı! İşte o gerçek...

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 27 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm ülke geneli hava durumuMeteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 27 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm ülke geneli hava durumu

Limonlu suyun faydası saymakla bitmiyor: Uzman, sabah tüketmenin faydasına vurgu yaptı…Limonlu suyun faydası saymakla bitmiyor: Uzman, sabah tüketmenin faydasına vurgu yaptı…

Google, Android için yeni bir yapay zeka özelliğini açıkladı…Google, Android için yeni bir yapay zeka özelliğini açıkladı…

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Adalet Bakanlığının verileri kan dondurdu! 1 yılda, 20 bin çocuk istismara uğradı, 7 bin çocuk doğum yapmak zorunda kaldı!
Adalet Bakanlığının verileri kan dondurdu! 1 yılda, 20 bin çocuk istismara uğradı, 7 bin çocuk doğum yapmak zorunda kaldı!
Köpek eti satışı iddiası vatandaşları ayağa kaldırdı! İşte o gerçek...
Köpek eti satışı iddiası vatandaşları ayağa kaldırdı! İşte o gerçek...
Dron'u tarlada görünce traktörün altına saklanarak kaçmıştı! Günler sonra konuştu: İlaçla virüs yayacak sandım
Dron'u tarlada görünce traktörün altına saklanarak kaçmıştı! Günler sonra konuştu: İlaçla virüs yayacak sandım
100 lira borç para istedi, hesabına 100 bin lira yattı: “Haram para yiyemem”
100 lira borç para istedi, hesabına 100 bin lira yattı: “Haram para yiyemem”
Son Haberler
Sancaktepe Belediyesi proje tanıtım toplantısında yeni müjdeler de verdi!
Sancaktepe Belediyesi proje tanıtım toplantısında yeni müjdeler de verdi!
Kıskançlık krizine giren koca, eski eşinin çalıştığı yerini pompalı tüfekle bastı!
Kıskançlık krizine giren koca, eski eşinin çalıştığı yerini pompalı tüfekle bastı!
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 27 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm ülke geneli hava durumu
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 27 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm ülke geneli hava durumu
Sırbistan'ın insanlık dışı görüntüleri gündem oldu! Yakaladıkları düzensiz göçmenleri soyundurup yürüttüler!
Sırbistan'ın insanlık dışı görüntüleri gündem oldu! Yakaladıkları düzensiz göçmenleri soyundurup yürüttüler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi! Evinin önünde bekleyen vatandaşlar aracı durdurup pasta kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi! Evinin önünde bekleyen vatandaşlar aracı durdurup pasta kesti
Çok Okunanlar
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 27 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm ülke geneli hava durumu
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 27 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm ülke geneli hava durumu
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Limonlu suyun faydası saymakla bitmiyor: Uzman, sabah tüketmenin faydasına vurgu yaptı…
Limonlu suyun faydası saymakla bitmiyor: Uzman, sabah tüketmenin faydasına vurgu yaptı…
Köpek eti satışı iddiası vatandaşları ayağa kaldırdı! İşte o gerçek...
Köpek eti satışı iddiası vatandaşları ayağa kaldırdı! İşte o gerçek...
Rusya-Ukrayna Savaşı’nda acı bilanço! Ukrayna ordusu aylar sonra ilk kez açıklama yaptı!
Rusya-Ukrayna Savaşı’nda acı bilanço! Ukrayna ordusu aylar sonra ilk kez açıklama yaptı!
Adana’da gece yarısı feci yangın! Anne ve iki oğlu yanan evde can verdi!
Adana’da gece yarısı feci yangın! Anne ve iki oğlu yanan evde can verdi!
Yorumlananlar
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu