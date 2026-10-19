Altın fiyatları haftanın ilk günü yükselişte: Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL?
Yayınlanma:
19 Ekim 2026 10:00
Spot piyasada ons altın, sabah saatlerinde yüzde 0,3 değer kazanarak 4.175,60 dolar seviyesine yükseldi ve yukarı yönlü ivmesini korudu. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL? İşte, 19 Ekim 2026 Pazartesi, güncel altın fiyatları...
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Küresel piyasalarda hisse senetlerinde yaşanan değer kayıpları ve petrol fiyatlarındaki düşüş, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti. Değerli metal, haftanın ilk işlem gününde kaydettiği artışla kritik 4.200 dolar seviyesine yaklaşırken, gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına ve açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.
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Spot piyasada ons altın, sabah saatlerinde yüzde 0,3 değer kazanarak 4.175,60 dolar seviyesine yükseldi ve yukarı yönlü ivmesini korudu. Küresel ons altındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimlerle şekillenen iç piyasada da artış gözlendi. Haftanın ilk gününde gram altın 6.649 TL'den işlem görüyor.
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HAFTANIN İLK GÜNÜ ALTIN YÜKSELİŞTE
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19 EKİM 2026 PAZARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
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PİYASALARDA FED SÖYLEMLERİ VE FAİZ BEKLENTİSİ
Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) toplantısında yaptığı değerlendirmeler, ekim ayına ilişkin faiz artırımı ihtimallerini zayıflattı. Yüksek enflasyon verilerine rağmen mevcut ekonomik tablonun korunduğunu belirten Warsh, yaklaşan faiz kararına dair net bir sinyal vermekten kaçındı. Piyasalar ise Fed'in aralıkta faiz artırımını fiyatlıyor.
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TEKNOLOJİ HİSSELERİNDEKİ SATIŞLAR GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ TETİKLEDİ
Yapay zeka sektörüne yönelik yatırımların geleceğine dair artan endişeler, borsalarda satış baskısı yaratarak tahvil getirilerinin düşmesine yol açtı. Bu gelişme, faiz getirisi sunmayan altının küresel çapta cazibesini artırarak güvenli liman talebini destekledi.
Piyasa uzmanları, ham petrol fiyatlarındaki kalıcı bir gerilemenin ya da faiz oranlarındaki olası düşüşlerin kısa vadede altın fiyatlarındaki yukarı yönlü trendi daha da güçlendirebileceğini öngörüyor.
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PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN ALTINA ETKİSİ
Petrol piyasasında yaşanan gevşeme de altın yatırımcılarının takibinde yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya dönük gümrük vergilerini ve yaptırımları kaldırma kararı, Rusya'nın küresel pazara daha fazla akaryakıt sunabileceği beklentisini doğurarak petrol fiyatlarını düşürdü. Petrol fiyatlarındaki bu gerileme, genel enflasyon baskılarını hafifletme potansiyeli nedeniyle olumlu karşılandı.
Diğer yandan, ABD'de eylül ayı ithalat fiyatlarının beklentilerin üzerinde artması ve Orta Doğu'daki gerilimin sürmesi, küresel enflasyon endişelerinin canlı kalmasına neden oluyor. Bu kapsamda piyasalar, Fed'in enflasyon göstergesi olarak öncelik verdiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verilerine odaklanmış durumda.