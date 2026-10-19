Altın fiyatları haftanın ilk günü yükselişte: Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL?

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN ALTINA ETKİSİ

Petrol piyasasında yaşanan gevşeme de altın yatırımcılarının takibinde yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya dönük gümrük vergilerini ve yaptırımları kaldırma kararı, Rusya'nın küresel pazara daha fazla akaryakıt sunabileceği beklentisini doğurarak petrol fiyatlarını düşürdü. Petrol fiyatlarındaki bu gerileme, genel enflasyon baskılarını hafifletme potansiyeli nedeniyle olumlu karşılandı.

Diğer yandan, ABD'de eylül ayı ithalat fiyatlarının beklentilerin üzerinde artması ve Orta Doğu'daki gerilimin sürmesi, küresel enflasyon endişelerinin canlı kalmasına neden oluyor. Bu kapsamda piyasalar, Fed'in enflasyon göstergesi olarak öncelik verdiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verilerine odaklanmış durumda.