Dolandırıcılar bu kez yatırımcıyı hedef aldı! Dolandırıldığınızı anlamıyorsunuz bile...

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), yatırımcıların, yüksek getiri vaatleri ile sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak için telefonla veya sosyal medya hesapları üzerinden yetkili kurumların ünvanları ve logolarını, sahte olarak düzenlenen aracılık faaliyeti belgelerini ve kurumlarda çalışan kişilerin ad ve soyadlarını kullanarak, son zamanlarda sermaye piyasasında faaliyette bulunan kurumların ünvanları ve logolarını kullanarak hesap açmaya ikna edildiği ve bu hesaplara yatırım a



Yatırımcıların bu tür dolandırıcılık girişimlerine kesinlikle itibar etmemesi gerektiği vurgulandı:

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Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Türkiye'de yerleşik yatırımcılar yalnızca Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) yetkilendirilen kurumlar aracılığıyla sermaye piyasası araçları ile işlem yapabilmektedir. İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti olarak suçlanan işlemler, SPK tarafından yetkilendirilen kurumlar dışında Türkiye'de yerleşik yatırımcılara yöneliktir."

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"BİLGİLERİ MUTLAKA KONTROL EDİN"

Yatırımcıların, SPK tarafından yetkilendirilen ve Türkiye'de kurulan kurumlardan hesap açabilecekleri ve bu şekilde güvenle yatırım yapabileceklerini bilmeleri gerektiği belirtildi.

SPK tarafından yetkilendirilmiş kurumların, sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin bilgileri bu kurumların resmi iletişim kanallarından ve birliğin internet sitesinden kontrol etmeleri gerektiği belirtildi.

SPK ve TSPB'nin resmi internet sitelerinde duyurulan uygulamaların yanı sıra doğrulanmış sosyal medya hesapları dışındaki uygulamalara, internet sitelerine ve sosyal medya hesaplarına güvenilmemelidir. Kendilerini bir sermaye piyasası kurumu çalışanı olarak tanıtan kişiler konusunda dikkatli ve temkinli olunmalıdır. Hesap açılışı ve para transferi gibi şüpheli durumlarda ilgili kurumlarımızla çağrı merkezleri ve genel müdürlük telefonları üzerinden iletişime geçilmelidir."