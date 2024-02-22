Uzmanlar faydasını saya saya bitiremedi: Hafızayı kat be kat güçlendiriyor…

Günümüzün sorunlarından biri de hafıza kaybı. Birçok kişi gün içinde hatırlamaya çalıştığı pek çok şeyi unutuyor. Sadece gündelik hayatta değil, öğrenciler de stresli okul ve sınav zamanında unutkanlıkla karşı karşıya kalabiliyor. Uzmanlar şiddetle tavsiye ettiği ürünleri paylaştı…

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Uzmanlar faydasını saya saya bitiremedi: Hafızayı kat be kat güçlendiriyor…

Hafızanın en büyük ilacı B12 vitaminidir. Hafızayı zehir gibi yapan B12 vitaminleri her zaman tüketilmesi gerekiyor. Uzmanlar, beynin gücüne güç katan B12 gıdalarının neler olduğunu sıraladı. İşte listenin tamamı;

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KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ

B12 kaynağı olarak deniz ürünleri her zaman bir numaralı tercih olmuştur. Ancak uzmanlar özellikle de istiridyeye dikkat çekiyor. Sadece 100 gram yiyen biri günlük B12 ihtiyacının iki katını karşılayabiliyor.

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SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

B12’nin ilacı olan bir başka gıdada süt ve süt ürünleridir. İnek sütü, peynir, yoğurt gibi süt ve süt ürünleri günlük B12 ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor.

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SÜT ÜRÜNLERİNE ALTERNATİF

Süt ve süt ürünlerini sevmeyen bireyler ise; pirinç sütü, soya, badem gibi ürünleri tüketebilir. Özellikle de inek sütünü içemeyenler için iyi birer alternatiftir.

YAĞLI BALIKLAR

Kabuklu deniz ürünlerinde yer alan besinler B12’ye iyi şekilde besliyor. Buna ek olarak balık türlerinde de güçlü depo kaynakları var. Bunların başında da somon geliyor. 100 gram somon B12’nin 5 katını karşılıyor.

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Hafızayı en çok güçlendirenler arasında somon, ton balığı, omega3 yağ asitleri geliyor. Ayrıca ton balığı günlük ihtiyacın 2 katını karşılıyor.

KIRMIZI ET

Uzmanlar, haftada iki kere kırmızı et tüketmenin önemine vurgu yapıyor. Hafızayı güçlendirme ve unutkanlığı azaltmanın en iyi yollardından biri de kırmızı et. Tam bir B12 deposu.

SAKATATLAR

Son olarak B12 besin deposunda sakatatlar yer alıyor. Karaciğer, dalak vb. ürünlerin tüketilmesi B12 vitamin değerini artırıyor.

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