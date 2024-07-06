Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı başvurusu

Evde bakım yardımı maaşlarına yapılan yüzde 19.31'lik zam, memur maaşlarına da yansıdı. Zam, mevcut durumda 7608,77 TL olan evde bakım maaşını 9077,1 TL'ye yükseltecek. Resmi açıklamalar bu rakamları aydınlatacaktır.

Memur maaş zamları, TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon oranına göre belirlendi. Aylık enflasyon 1.64, yıllık enflasyon ise 71.60 oldu. Haziran ayında, Ocak ayında %6,70 olan enflasyon, Haziran ayında %1,64 oldu. Bu nedenle, altı aylık enflasyon %24,73 olarak hesaplandı.

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Evde bakım maaşı için bir başvuru nasıl yapılır?

Evde bakım maaşı alabilmek için bazı koşullar karşılanmalıdır:

Gelir Kriterleri: Kişi başına düşen gelir, evde yaşayan kişi sayısına bölündüğünde net asgari ücretin 2/3'ünden az olmalıdır.

Bakıma Muhtaçlık Kriteri: Engelli kişinin tuvalet, beslenme ve giyinme gibi günlük ihtiyaçlarını kendi başına karşılayamaması gerekir.

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Sağlık Raporu: Engelli Sağlık Kurulu Raporu'nda bireyin "Ağır Engelli" olarak tanımlanmasıdır.

Engelli kişinin ikamet ettiği yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya İlçe Müdürlüklerine evde bakım maaşı için başvuru yapılabilir.

Evde bakım maaşı alan kişiler, maaşlarını sorgulamak için çeşitli yollar kullanabilir:

SMS ile Sorgulama: Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla maaşını alan kişiler, mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp 4747'ye SMS göndererek bakiyelerini sorgulayabilir.

e-Devlet ile Sorgulama: Maaş sorgulamak için "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" web sitesini kullanabilirsiniz. TC kimlik numarası ve şifre gereklidir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesaplarına her ay yatırılan evde bakım maaşları, zam oranıyla birlikte artacaktır. Bu artış, vatandaşların yaşam kalitesini iyileştirmek için yapılmıştır.