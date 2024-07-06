Bakan Şimşek imzaladı! Sözleşmeli personel, memur ve memur emeklileri zammı, kıdem tazminatı tavanını ve maaş farklarını imzaladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milyonlarca kişiyi ilgilendiren sözleşmeli personel, memur ve memur emeklileri zammı, kıdem tazminatı tavanını ve maaş farklarının hesaplanmasına ilişkin kararı imzaladı.

YAYINLAMA
Google News
Bakan Şimşek imzaladı! Sözleşmeli personel, memur ve memur emeklileri zammı, kıdem tazminatı tavanını ve maaş farklarını imzaladı

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren kararı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzaladı.

Karara göre, sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 oranında zam yapılması kesinleşti.

Kıdem tazminatı tavanı 41 bin 828 lira 42 kuruş oldu.

Aylık katsayı ise 0.907796 olarak belirlendi. Buna göre hesaplanan bedelli askerlik ücreti ise 217 bin 871 lira 4 kuruş oldu.

Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ayın 15'inden sonra yatmasından dolayı 1 Temmuz-14 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki fark tutarlarının hesaplanıp yatırılması konusunda da karar alındı.

bakan1.webp

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Memurların 2024 temmuz ayı zamları belli oldu! En düşük memur maşı ne kadar oldu? İşte Kalem kelem maaş tablosu
Memurların 2024 temmuz ayı zamları belli oldu! En düşük memur maşı ne kadar oldu? İşte Kalem kelem maaş tablosu
İMF, Dünyanın en güçlü ekonomi listesini açıkladı! Birinci sırada kim var, Türkiye kaçıncı sırada?
İMF, Dünyanın en güçlü ekonomi listesini açıkladı! Birinci sırada kim var, Türkiye kaçıncı sırada?
Erdoğan zam bekleyen dar gelirliye yanıt verdi! “Yapmamız gereken enflasyonu düşürmek”
Erdoğan zam bekleyen dar gelirliye yanıt verdi! “Yapmamız gereken enflasyonu düşürmek”
Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı başvurusu
Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı başvurusu
Son Haberler
Tam bir rezalet! Wanda Nara, Mauro Icardi'nin bonyodaki çırıl çıplak videosunu çekip sosyal medyada paylaştı
Tam bir rezalet! Wanda Nara, Mauro Icardi'nin bonyodaki çırıl çıplak videosunu çekip sosyal medyada paylaştı
Bakan Şimşek imzaladı! Sözleşmeli personel, memur ve memur emeklileri zammı, kıdem tazminatı tavanını ve maaş farklarını imzaladı
Bakan Şimşek imzaladı! Sözleşmeli personel, memur ve memur emeklileri zammı, kıdem tazminatı tavanını ve maaş farklarını imzaladı
Bir yılını dolduran Threads, Twitter kadar kullanılabilir mi?
Bir yılını dolduran Threads, Twitter kadar kullanılabilir mi?
Hollanda-Türkiye maçı ne saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11’ler
Hollanda-Türkiye maçı ne saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11’ler
SSK ve BAĞ-KUR emeklisi ne kadar zam alacak? SSK ve BAĞ-KUR Temmuz zam oranları
SSK ve BAĞ-KUR emeklisi ne kadar zam alacak? SSK ve BAĞ-KUR Temmuz zam oranları
Düğün sahipleri ve düğüne gidecekler dikkat! 6 Temmuz Cumartesi 0.25, 0.50, 1 gram, çeyrek, Cumhuriyet ve 14 ayar altın ne kadar?
Düğün sahipleri ve düğüne gidecekler dikkat! 6 Temmuz Cumartesi 0.25, 0.50, 1 gram, çeyrek, Cumhuriyet ve 14 ayar altın ne kadar?
Çok Okunanlar
'UEFA'nın çetesi durduramaz bizleri': 6 Temmuz 2024 Cumartesi gazete manşetleri
'UEFA'nın çetesi durduramaz bizleri': 6 Temmuz 2024 Cumartesi gazete manşetleri
İran'da yeni dönem: Türk asıllı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın yeni cumhurbaşkanı seçildi
İran'da yeni dönem: Türk asıllı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın yeni cumhurbaşkanı seçildi
Memurların 2024 temmuz ayı zamları belli oldu! En düşük memur maşı ne kadar oldu? İşte Kalem kelem maaş tablosu
Memurların 2024 temmuz ayı zamları belli oldu! En düşük memur maşı ne kadar oldu? İşte Kalem kelem maaş tablosu
İMF, Dünyanın en güçlü ekonomi listesini açıkladı! Birinci sırada kim var, Türkiye kaçıncı sırada?
İMF, Dünyanın en güçlü ekonomi listesini açıkladı! Birinci sırada kim var, Türkiye kaçıncı sırada?
Altın alım satımında yeni dönem başlıyor! Altında yeni yasaklar ve kısıtlamalar
Altın alım satımında yeni dönem başlıyor! Altında yeni yasaklar ve kısıtlamalar
Emekliler için promosyon müjdesi! 15 bin TL promosyon ödemesi yapılacak
Emekliler için promosyon müjdesi! 15 bin TL promosyon ödemesi yapılacak
Yorumlananlar
Bugün altın ne kadar, kaç TL'den alınıp satılıyor? 5 Temmuz 2024 Cuma, güncel 0.25, 0.50, 1 gram, çeyrek, Cumhuriyet, ons altın fiyatları
Bugün altın ne kadar, kaç TL'den alınıp satılıyor? 5 Temmuz 2024 Cuma, güncel 0.25, 0.50, 1 gram, çeyrek, Cumhuriyet, ons altın fiyatları