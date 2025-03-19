Uzayda 9 ay mahsur kalmıştılar: O, astronotlar Dünya'ya başarılı şekilde döndü! İşte önemli ayrıntılar...

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaklaşık 9 aydır mahsur kalan iki astronot, sonunda Dünya'ya başarılı bir şekilde döndü. Butch Wilmore ve Suni Williams, SpaceX'in Dragon kapsülü ile Florida açıklarına iniş yaparak, uzun süren uzay yolculuğunu tamamladılar. Bu tarihi an, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından canlı olarak yayınlandı. Uzayda geçirdikleri zaman boyunca bir dizi zorlukla karşılaşan astronotlar, nihayet evlerine dönebildiler.

9 ay boyunca ISS'de mahsur kalan Wilmore ve Williams, uzayda geçirdikleri süre boyunca pek çok teknik zorlukla mücadele ettiler. İki astronotun dönmesi, SpaceX'in Dragon kapsülü ile gerçekleştirildi. Yolculuk, yaklaşık 17 saat sürdü ve nihayetinde, yerel saatle 17.57 sularında Florida açıklarına başarıyla iniş yapıldı.

Starliner Arızası, Dönüş Tarihini Erteletti

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024'te Boeing Starliner kapsülü ile ISS'ye gönderilmişti. Ancak kapsüldeki teknik arıza, astronotların dönüş tarihini ertelerken, NASA tarafından kapsülün boş dönmesi kararlaştırıldı. Bu beklenmedik gelişme, astronotların uzayda mahsur kalmasına yol açtı.

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Yeni Mürettebat, ISS'ye Başarıyla Ulaştı

Wilmore ve Williams, yaklaşık 9 ay boyunca ISS'de görev yaptıktan sonra, yerine geçecek yeni mürettebat da 16 Mart'ta SpaceX'in Dragon kapsülü ile ISS'ye ulaştı. Crew-10 ekibi, NASA'dan misyon komutanı Anne McClain ve pilot Nichole Ayers ile birlikte Japonya ve Rusya'dan gelen astronotlardan oluşuyor. Yeni ekip, birkaç gün boyunca Wilmore ve Williams'tan ISS hakkında eğitim aldı.

ISS'deki Zorluklar ve Uzayda Geçirilen Zaman

Uluslararası Uzay İstasyonu, astronotlar için zorlu bir ortam olmanın yanı sıra, aynı zamanda hayatta kalma mücadelesi de gerektiren bir platform. Uzun süreli uzay görevlerinde, astronotların psikolojik ve fizyolojik sağlığı büyük önem taşıyor. Wilmore ve Williams, yaşadıkları uzun bekleyiş sürecinde hem teknik hem de duygusal anlamda büyük bir sınav verdiler.

Yeni Dönem: Uzay Araştırmalarına Devam

Williams ve Wilmore'ın dönüşü, uzay araştırmalarına önemli bir katkı sağlasa da, yerlerine geçecek yeni ekiplerin çalışmalarına başlamasıyla, uzay keşifleri ve bilimsel araştırmalar devam ediyor. Crew-10 ekibi, ISS'deki görevlerine hızla uyum sağlayarak, yeni bilimsel deneylere imza atacaklar.

Uzayın Sonsuz Zorlukları ve İnsanlık İçin Büyük Bir Adım

Uzay yolculuğu, her ne kadar büyük başarılar vaat etse de, beraberinde bir dizi zorluğu da getiriyor. Wilmore ve Williams'ın 9 aylık bekleyişi, uzayda hayatta kalma mücadelesinin ne kadar karmaşık ve tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ancak bu deneyim, uzay araştırmalarında insanlığın ulaştığı noktanın bir göstergesi olarak kayda geçti.

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