En düşük emekli maaşı artıyor mu? İşte, hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar!

CEVDET YILMAZ: TALEPLERE DUYARSIZ KALMAYACAĞIZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV yayınında en düşük emekli maaşıyla ilgili düzenlemenin en kısa sürede yapılacağını belirtti. Emeklilerin taleplerine duyarsız kalmayacaklarını ifade eden Yılmaz, "İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak emeklilerimizin yanında olduğumuzu söylemek isterim. Enflasyona ezdirmedik." dedi.Yılmaz sözlerinin devamında, "SSK ve memur emeklilerimiz kurala dayalı artışlarını alıyorlar. Bir ilave düzenleme yapmaya ihtiyacımız yok. Ancak asgari emekli düzenlemesine ilişkin düzenleme bir sosyal destek mantığı içinde getirilmiş bir yaklaşım.