Ünlü iş insanından acı haber: Mezarlıkta asılı halde ölü bulundu!

Kocaeli ve Karamürsel bölgesinde denizcilik sektörünün yakından tanıdığı isimlerden biri olan ve bir süredir kendisinden haber alınamayan gemi sahibi iş insanından acı haber geldi...



Kocaeli ve Karamürsel bölgesinde denizcilik sektörünün yakından tanıdığı isimlerden biri olan ve bir süredir kendisinden haber alınamayan gemi sahibi iş insanı R.O, Yalova'nın Altınova ilçesinde mezarlıkta asılı halde ölü bulundu.

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan, denizcilik sektörünün yakından tanıdığı isimlerden gemi sahibi 46 yaşındaki R.O'ya ulaşamayan ailesi ve yakınları, kendi imkanlarıyla arama çalışması başlattı.

MEZARLIKTA ASILI HALDE BULUNDU

Yakınlarının yaptığı araştırma sonucunda dün gece saat 20.35 sıralarında, R.O'nun babasının mezarının bulunduğu mezarlık alanında asılı halde olduğu fark edildi. Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERMİŞ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, R.O'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Savcının incelemesinin ardından R.O'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karamürsel, Altınova ve Kocaeli'de denizcilik sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren, çevresinde tanınan gemi sahibi R.O'nun vefat haberi, denizcilik camiasında büyük bir şok etkisi oluşturdu.

