Şener Üşümezsoy, o bölgeye dikkat çekti: Asıl risk bu bölgede!

"Adalar fayı kırılacak" iddialarına katılmadığını belirten Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dikkatleri Marmara Denizi'nin güneyine çevirdi. Üşümezsoy'a göre esas deprem riski Yalova açıklarında, Çınarcık-Esenköy-Bozburun hattında yoğunlaşıyor.

Marmara Bölgesi'nde son günlerde art arda meydana gelen depremler endişe yaratırken, deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. TGRT Haber'e konuşan Üşümezsoy, uzun süredir dile getirilen "Adalar Fayı kırılacak" iddialarına karşı çıkarak, asıl tehlikenin Marmara'nın güneyinde, Yalova açıklarında biriktiğini söyledi.

"RİSK KUZEYDE DEĞİL, GÜNEYDE"

Üşümezsoy, geçmişte İstanbul'u etkileyen büyük depremleri hatırlatarak, Marmara'daki enerji birikiminin yön değiştirdiğine dikkat çekti. Üşümezsoy "1894 yılında kırılan fay, İstanbul ve Anadolu bloğu arasındaki stresi boşalttı. Bu hattın doğu uzantısı ise 1999'daki Gölcük Depremi sırasında kırıldı. Kırılmış bir kemiğin kaynamadan tekrar kırılamayacağı gibi, bu fayın da yeniden kırılabilmesi için birleşip kaynaması gerekir" ifadelerini kullandı.

Uzman isim, 1999 Gölcük Depremi'nin Adalar Fayı üzerindeki enerjiyi büyük ölçüde boşalttığını vurgulayarak, enerjinin o tarihten sonra Marmara'nın güneyine aktığını belirtti. Üşümezsoy "Risk kuzeyde değil, güneyde. Enerji 1999 sonrası güneye geçti; stres Çınarcık, Esenköy ve Bozburun hattında yoğunlaşıyor" dedi.

GÖZLER YALOVA VE ÇEVRESİNE ÇEVRİLDİ

Üşümezsoy'un açıklamaları, Marmara çevresindeki deprem senaryolarına yeni bir bakış kazandırdı. Uzmanın değerlendirmesi, olası büyük bir depremin İstanbul'un değil, Yalova ve çevresinin merkezinde yaşanabileceğine işaret ediyor. Marmara'da sismik hareketliliğin sürdüğü bu dönemde, uzmanlar bölgedeki enerji transferlerinin dikkatle izlenmesi gerektiği konusunda hemfikir.

