  3. Altın piyasası yeni güne nasıl başladı? Peki, gram altın, çeyrek altın, ons altın, 22 ayar altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL ediyor?

Yayınlanma:
Altın piyasası son günlerde durgun seyrediyor... Peki, altında bugün son durum ne? Gram altın, çeyrek altın, ons altın, 22 ayar altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL ediyor? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada Altın fiyatları son dakika...
Bugünün 6 Kasım 2025 anlık ve canlı fiyatları tablosu vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Altın fiyatları tablosu ile gram altın, çeyrek altın, has altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları merak ediliyor. Altın fiyatları, geçtiğimiz haftalardaki rekorun ardından yüzde 20'den fazla değer kaybetti. Diğer taraftan ADP’nin çarşamba günkü raporuna göre ABD özel sektör istihdamı geçen ay 42 bin ile beklentilerin üzerinde arttı. Uzmanlar güçlü istihdam verileri ile faiz indirimi ihtimalinin daha azaldığı konusunda uyarıyor. Altın fiyatları da bu duruma karşın altın fiyatları güne yüzde bir civarında artışla başladı. Peki 1 çeyrek altın, 1 gram altın, Külçe altın, has altın, gremse altın, 22 ayar altın fiyatları ne kadar, kaç lira oldu?

ALTIN FİYATLARINDA ABD VERİLERİ SONRASI YÜKSELİŞ

Altın yatırımcıların yeniden riskli varlıklardan uzak durup güvenli liman varlıklarına dönmesiyle yükseldi. ABD'de yayımlanan ADP özel sektör verilerinin beklenenden yüksek gelmesine karşın altın güne yüzde bir civarında artışla başladı.

Ons altın sabah saatlerinde 3990 dolar seviyesine kadar çıkarken şu sıralarda 3986 dolardan işlem görüyor.

Gram altın 5396 TL'den, Kapalıçarşı'da Gram altın ise 5581 TL'den alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 9104 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI
Ons altın alış (USD) fiyatı:3.988,64 TL

Ons altın satış (USD) fiyatı:3.989,22 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı:5.396,61 TL

Gram altın satış fiyatı:5.397,33 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın alış fiyatı:9.020,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı:9.104,00 TL

TAM ALTIN FİYATLARI
Tam altın alış fiyatı:35.409,59 TL

Tam altın satış fiyatı:36.109,68 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış fiyatı:35.970,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı:36.264,00 TL

ATA ALTIN NE KADAR EDİYOR?
Ata altın alış fiyatı:36.516,14 TL

Ata altın satış fiyatı:37.438,87 TL

