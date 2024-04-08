İYİ Parti'de hareketli saatler! Meral Akşener, kongrede aday değilim açıklamasından sonra iki önemli isim adaylığını açıkladı

31 Mart seçimlerinde alınan başarız sonuçlar sonrası, Meral Akşener'in İYİ Parti kurultayında aday olmayacağını duyurmasının ardından koltuğa kimin oturacağı merak konusu oldu.

KORAY AYDIN: İSTİŞARELER SONUCU ADAY OLMAYA KARAR VERDİM

Akşener'in kararının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Koray Aydın, "Bilindiği üzere İYİ Parti’miz, 27 Nisan 2024 tarihinde Seçimli Olağanüstü Kurultay kararı almıştır. Bu bağlamda kararın alındığı günden bu yana milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, kurultay delegelerimiz ve partimize emek vermiş pek çok dava arkadaşımızla yürüttüğümüz istişareler sonucunda Genel Başkan Adayı olmaya karar vermiş bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.

Koray Aydın'ın X üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde;

Büyük Türk milleti, Değerli İYİ Partililer,

Bilindiği üzere İYİ Parti’miz, 27 Nisan 2024 tarihinde Seçimli Olağanüstü Kurultay kararı almıştır. Bu bağlamda kararın alındığı günden bu yana milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, kurultay delegelerimiz ve partimize emek vermiş pek çok dava arkadaşımızla yürüttüğümüz istişareler sonucunda Genel Başkan Adayı olmaya karar vermiş bulunmaktayım.

Büyük fedakarlıklarla Partimizi kuran, bugünlere getiren, aldığı Olağanüstü Kurultay kararıyla Partimizin önünü açan ve yeniden aday olmayacağını açıklayan Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’e teşekkür ediyorum.

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Kurucu Teşkilat Başkanı olduğum ve bir evlat gibi büyüttüğümüz İYİ Parti’mizi yeniden ayağa kaldırmak, Türkiye’ye yeniden umut olmasını sağlamak ve Partimiz için emek veren bütün dava arkadaşlarımızı birlik, bütünlük ve kardeşlik hukukuyla bir araya getirmek amacıyla; kutlu bir yola çıkmış bulunuyoruz.

Niyetimiz hayırdır, akıbetimiz hayır olsun.

Yüce Allah yar ve yardımcımız olsun.

Adaylığımla alakalı kapsamlı açıklamayı ilerleyen günlerde gerçekleştireceğim. Açıklamamızın yeri, tarihi ve saatini sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağız.

Büyük Türk milleti,

Değerli İYİ Partililer,



Bilindiği üzere İYİ Parti’miz, 27 Nisan 2024 tarihinde Seçimli Olağanüstü Kurultay kararı almıştır. Bu bağlamda kararın alındığı günden bu yana milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, kurultay delegelerimiz… pic.twitter.com/vvbr41BLgZ — Koray Aydın (@korayaydintr) April 8, 2024

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: GENEL BAŞKANLIĞA ADAY OLACAĞIMI KAMUOYUNUN BİLGİ VE TAKDİRLERİNE ARZ EDERİM

Müsavat Dervişoğlu da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Kurultayda aday olmayacağım' açıklaması sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Dervişoğlu, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, 27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Kurultayımızla ilgili bir açıklamada bulunmuş ve kapsamlı bir değerlendirmeyle birlikte aday olmayacaklarını kamuoyuna ilan etmişlerdir.

Aldıkları kararı her zaman olduğu gibi saygıyla karşılıyorum. Böylesini kritik bir eşikte gelişmelere kayıtsız kalabilmem ve tarihin üzerime yüklediği sorumluluktan uzak durabilmem mümkün değildir.

Sürecin, usulüne ve geleneklerimize uygun olarak yürütülmesini temin amacıyla; öncelikle partimizin kurulduğu günden itibaren büyük emekler sarf ederek bugünlere gelmesini sağlayan Kurucu Liderimiz ve aile büyüğümüz Sayın Meral Akşener’i ziyaret edip hayır duasını alacak, sonrasında da değerli dava arkadaşlarımız ve teşkilat mensuplarımızla birlikte partimizi TBMM’de temsil eden değerli milletvekillerimizle istişarelerde bulunacağım.

Aldığımız kararın ülkemize, milletimize ve partimize hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ederim.

27 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan seçimli olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olacağımı kamuoyunun bilgi ve takdirlerine arz ederim" dedi.

Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, 27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Kurultayımızla ilgili bir açıklamada bulunmuş ve kapsamlı bir değerlendirmeyle birlikte aday olmayacaklarını kamuoyuna ilan etmişlerdir.

Aldıkları kararı her zaman olduğu gibi… https://t.co/a8FNptEW3d — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) April 8, 2024

2 İSİM DAHA ADAYLIĞINI İLAN ETMİŞTİ

İYİ Parti'nin Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz ve İYİ Parti Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın adaylıklarını geçtğimiz hafta içinde kamuoyuna açıklamıştı.