Joe Biden’dan açıklama: Başkanlık seçiminden çekilme koşulunu söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, yalnızca tıbbi koşulların kendisini Başkanlık seçim yarışından çıkarabileceğini açıkladı.

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Joe Biden’dan açıklama: Başkanlık seçiminden çekilme koşulunu söyledi

Demokratlar adayı Joe Biden, başkanlık yarışından geri adım atmayacağını belirttikten sonra olası bir yeniden değerlendirme şartı verdi.

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JOE BİDEN BAŞKANLIK YARIŞINA UYGUN OLARAK SERTİFİKALANDIRILDI

Yakın tarihli bir röportajda Biden'a, Amerika Birleşik Devletleri başkanının görevine yeniden aday olmayı yeniden düşünmesini sağlayacak bir şey olup olmadığı soruldu. Bu soruya yanıt olarak, ABD'nin 46. başkanı, iyi bir tıbbi durumda değilse başkanlık yarışından ayrılmayı düşüneceğini söyledi.

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Ne yazık ki rakipleri için Biden, doktorlarının hiçbirinin ona ciddi bir tıbbi durumu olduğunu söylemediğini de sözlerine ekledi. Şubat ayındaki fizik muayenesinden sonra Beyaz Saray doktoru Kevin O'Connor, Bay Biden'ın "başkanlık görevlerini başarıyla yerine getirmek için uygun, sağlıklı, aktif, sağlam, 81 yaşında bir erkek" olduğunu yazdı.

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DEMOKRATLAR DEMANS İDDİALARINDA BİDEN'I DEĞİŞTİRMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Bazı önemli kripto endüstrisi oyuncuları, bunama hastası olabileceğini öne sürerek konuya ağırlık verdi. Cardano'nun kurucusu Charles Hoskinson ve eski Ripple direktörü Sean McBride sohbete katıldı. Hoskinson, Demokratlar partisini Biden'ın bilişsel gerilemesini ortaya çıkarabilecek bir ön seçim yapmadığı için eleştirdi. Ayrıca, birincil eksikliğin, partinin seçmenler için karar vermesi anlamına geldiğini öne sürdü.

Demokratlar partisi üzerindeki sıcaklık nedeniyle, üyeler başkanlık yarışında Biden'ı değiştirmeye başladı. Hızla, Başkan Joe Biden, Capitol Hill'deki Demokrat arkadaşlarına planlarıyla ilgili bir mektup gönderdi. Bu mektupta, 46. Amerika Birleşik Devletleri başkanı, parti üyelerinin Trump'ı yenmek için birleşik bir çaba gösterilmesini savundu.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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