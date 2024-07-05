Son dakika! UEFA'dan Merih Demiral hakkında skandal karar: 2 maç ceza!

Son dakika! UEFA'dan Merih Demiral hakkında skandal açıklama: 2 maç ceza kararı verildi. Türkiye Futbol Fedarasyonu itiraz için CAS'a başvurdu.

YAYINLAMA
Google News
Son dakika! UEFA'dan Merih Demiral hakkında skandal karar: 2 maç ceza!

Son dakika! UEFA'dan Merih Demiral hakkında skandal açıklama: 2 maç ceza kararı

Son dakika! UEFA'dan Merih Demiral hakkında skandal açıklama: 2 maç ceza kararı verildi. Türkiye Futbol Fedarasyonu itiraz için CAS'a başvurdu.

Son dakika! UEFA'dan Merih Demiral hakkında skandal karar: 2 maç ceza!

MERİH DEMİRAL'A 2 MAÇ CEZA

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir." denildi.

TFF'NİN MERİH SAVUNMASI

TFF'nin Merih Demiral için UEFA'ya sunduğu savunma dosyasında, daha önce yaşanmış çok sayıda örneğe yer verilip, bozkurt işaretinin Anadolu, Orta Asya ve dünyanın birçok yerindeki Türk kökenli halkların 1000 yıllık simgesi olduğu vurgulandı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Çaykur'dan çayın tadını kaçıracak zam haberi!
Çaykur'dan çayın tadını kaçıracak zam haberi!
Yusuf Tekin'den gölge bakan tepkisi: 'Böyle bir ünvanla randevu isteyen kişilere randevu vermem'
Yusuf Tekin'den gölge bakan tepkisi: 'Böyle bir ünvanla randevu isteyen kişilere randevu vermem'
"Terör örgütü propagandası" yapan, Şişli Belediye Başkan Yardımcısına tutuklama kararı!
"Terör örgütü propagandası" yapan, Şişli Belediye Başkan Yardımcısına tutuklama kararı!
Haliç köprüsünde çalışmalar ne zaman bitecek, ne zaman trafiğe açılacak?
Haliç köprüsünde çalışmalar ne zaman bitecek, ne zaman trafiğe açılacak?
Son Haberler
Seçil Erzan sonunda her şeyi itiraf etti! Mahkemeye yazdığı mektupta her şey tek tek açıkladı
Seçil Erzan sonunda her şeyi itiraf etti! Mahkemeye yazdığı mektupta her şey tek tek açıkladı
Sinan Ateş davasında önemli gelişme! Ara karar açıklandı: 10 isim tahliye oldu!
Sinan Ateş davasında önemli gelişme! Ara karar açıklandı: 10 isim tahliye oldu!
Erdoğan'dan Esad'a Putin üzerinden davet: NATO'nun iki numaralı adamı Türk mü olacak?
Erdoğan'dan Esad'a Putin üzerinden davet: NATO'nun iki numaralı adamı Türk mü olacak?
O, pahalı 2 sigaranın fiyatı bakın ne kadar oldu? Sigaraya ne kadar zam geldi?
O, pahalı 2 sigaranın fiyatı bakın ne kadar oldu? Sigaraya ne kadar zam geldi?
Yazın tam ortasında beyaz sürpriz: Erzincan'a kar yağdı!
Yazın tam ortasında beyaz sürpriz: Erzincan'a kar yağdı!
Beklenen kabine değişiklikleri gerçekleşti! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı murat kurum oldu
Beklenen kabine değişiklikleri gerçekleşti! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı murat kurum oldu
Çok Okunanlar
Üsküdar satışa çıktı! 5 Temmuz 2024 Cuma gazete manşetleri
Üsküdar satışa çıktı! 5 Temmuz 2024 Cuma gazete manşetleri
Meteorolojiden 8 il için sarı kod uyarısı, sel ve su baskınlarına dikkat! 5 Temmuz 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları
Meteorolojiden 8 il için sarı kod uyarısı, sel ve su baskınlarına dikkat! 5 Temmuz 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün altın ne kadar, kaç TL'den alınıp satılıyor? 5 Temmuz 2024 Cuma, güncel 0.25, 0.50, 1 gram, çeyrek, Cumhuriyet, ons altın fiyatları
Bugün altın ne kadar, kaç TL'den alınıp satılıyor? 5 Temmuz 2024 Cuma, güncel 0.25, 0.50, 1 gram, çeyrek, Cumhuriyet, ons altın fiyatları
Arda Güler, ilk kez ailesinin fotoğrafını paylaştı, takipçilerinden o paylaşıma yorum yağmuru geldi: 'Her anne yiğit doğuramaz'
Arda Güler, ilk kez ailesinin fotoğrafını paylaştı, takipçilerinden o paylaşıma yorum yağmuru geldi: 'Her anne yiğit doğuramaz'
Böylesi hiç görülmedi! Bayiden aldığı sıfır otomobil hasarlı çıkınca yerine aldığı ikinci araç karşısında şoke oldu !
Böylesi hiç görülmedi! Bayiden aldığı sıfır otomobil hasarlı çıkınca yerine aldığı ikinci araç karşısında şoke oldu !
Bakan Yerlikaya duyurdu! Başkan Erdoğan'dan mülteci talimatı! 'Yeni açılımlarımız olacak'!
Bakan Yerlikaya duyurdu! Başkan Erdoğan'dan mülteci talimatı! 'Yeni açılımlarımız olacak'!
Yorumlananlar