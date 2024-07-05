Son dakika! UEFA'dan Merih Demiral hakkında skandal karar: 2 maç ceza!

Son dakika! UEFA'dan Merih Demiral hakkında skandal açıklama: 2 maç ceza kararı

Son dakika! UEFA'dan Merih Demiral hakkında skandal açıklama: 2 maç ceza kararı verildi. Türkiye Futbol Fedarasyonu itiraz için CAS'a başvurdu.

MERİH DEMİRAL'A 2 MAÇ CEZA

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir." denildi.

TFF'NİN MERİH SAVUNMASI

TFF'nin Merih Demiral için UEFA'ya sunduğu savunma dosyasında, daha önce yaşanmış çok sayıda örneğe yer verilip, bozkurt işaretinin Anadolu, Orta Asya ve dünyanın birçok yerindeki Türk kökenli halkların 1000 yıllık simgesi olduğu vurgulandı.