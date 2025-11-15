Tuzla’ya Yeni Başkan Yardımcısı mı Geliyor?

Tuzla Belediyesi’nde son haftalarda dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. İlçe kamuoyunda konuşulan iddialara göre belediye yönetimi, kısa süre içinde yeni bir başkan yardımcısını göreve getirmeye hazırlanıyor. Resmî bir açıklama yapılmamış olsa da kulislerde bu atamanın “çok yakın” olduğu dile getiriliyor.

Kulislerde adı geçen kişinin, uzun süredir belediyecilik alanında görev yapan, kurum kültürüne hâkim ve deneyimiyle öne çıkan bir isim olduğu ifade ediliyor. Ancak en merak edilen soru hâlâ yanıt bulmuş değil: Yeni başkan yardımcısı siyasi bir aktör mü olacak, yoksa teknik bir bürokrat mı?

Son dönemde belediyede yaşanan bürokratik aksaklıklar, idari işleyişteki tıkanmalar ve özellikle basın-yayın biriminde ortaya çıkan koordinasyon sorunları, yönetimi yeni bir yapılanma arayışına itti. Kulis bilgilerine göre atanması beklenen başkan yardımcısının, bu sorunları kısa sürede toparlayabilecek “çözüm odaklı” bir yaklaşımı benimsediği öne sürülüyor.

Yeni başkan yardımcısı kim oluyor?

Atanması beklenen ismin belediyenin yükünü hafifleteceğine dair güçlü bir beklenti oluşurken, belediye cephesinden konuya ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı. İlçedeki siyasi çevreler ve belediye çalışanları ise gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürüyor.