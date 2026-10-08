Tuzla’ya 2028’de yeni kent meydanı kazandırılacak

Tuzla’da 2014 yılından bu yana atıl durumda bulunan ve metro şantiyesi olarak kullanılan alan kent meydanına dönüştürülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınan tahsisle hayata geçirilecek proje kapsamında 7 bin metrekarelik tören alanı, 200 araçlık kapalı otopark, amfi tiyatro, çocuk ve müzik parkları, kaykay pisti, yeşil alanlar, kütüphane ve kafe yapılacak. Meydanın 2028 yılı sonunda hizmete açılması hedefleniyor.

Marmaray İstasyonu, Tuzla Kaymakamlığı, Tuzla Belediyesi ve Devlet Hastanesi’nin kesişim noktasındaki bölge, İBB’nin kararıyla metro şantiyesi olmaktan çıkarıldı. Ardından Tuzla Belediyesi'nin girişimleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınan tahsisle projenin önü açıldı.

TUZLA TARİHİNİN EN ÖNEMLİ YATIRIMLARINDAN BİRİ

Saha incelemeleri sırasında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, projenin ilçenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını belirtti.

Bingöl, “Burası 2014 yılından bu yana metro yapılacağı gerekçesiyle atıl durumdaydı. İBB’nin kararıyla metro şantiyesi olmaktan çıkarıldı. Bakanlığımızdan tahsisimizi aldık. 7 bin metrekarelik tören alanıyla resmi törenlerimizi belediye ve kaymakamlığın tam ortasında yapabileceğiz. Tuzla tarihinin en önemli yatırımlarından birini hayata geçiriyoruz. Desteklerinden ötürü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. İnşallah 2028 yılının sonunda açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.