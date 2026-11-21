GTA 6, çılgınlığı rekor kırdı: 24 saatte 3,79 milyar dolar kazandırdı, oyun konsolu satışında büyük artış!

Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu GTA 6, piyasaya çıktığı ilk 24 saatte 3,79 milyar dolar gelir elde ederek tarihi rekora imza attı. Oyunun bir günlük geliri, yaklaşık 30 ülkenin yıllık ekonomik büyüklüğünü geride bıraktı.

Suç ortağı Lucia ve Jason ikilisinin neon ışıklarla kaplı Vice City sokaklarında maceraya atıldığı aksiyon-macera oyunu Grand Theft Auto'nun son sürümü GTA 6, küresel çılgınlığın yanı sıra yeni bir rekora da imza attı.

Geliştirici Rockstar Games, oyunun perşembe günkü çıkışının ardından ulaştığı rakamları paylaştı.

Daha piyasaya çıkmadan 32.5 milyon adet ön sipariş alan GTA 6'nın ilk gün elde ettiği gelir, 3.79 milyar dolarla selefi GTA 5'in 2013'te ilk gün kazandığı tahmini 800 milyon doların yaklaşık beş katına ulaştı.

GTA V, bugüne kadar ilk 24 saatte en fazla satış yapan video oyunu olarak kabul ediliyordu.

AVENGERS'I DA SOLLADI

GTA 6 ayrıca, yaklaşık 2,94 milyar dolarlık küresel gişe hasılatına ulaşan tüm zamanların en yüksek hasılatlı filmi "Avengers: Endgame"i de geride bıraktı.

Rockstar Games Başkanı ve kurucusu Sam Houser, "Dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların gösterdiği ilgiden dolayı son derece müteşekkiriz" diyerek GTA 6'nın çıkışını şirket için "yeni bir dönemin başlangıcı" olarak nitelendirdi.

Yatırımcılar, Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive'in GTA 6'nın PC sürümü ve çevrimiçi (online) versiyonunun ne zaman piyasaya sürüleceğine ilişkin planlarını açıklamasını bekliyor.

Çok oyunculu çevrimiçi mod, oyunun uzun vadeli ve düzenli gelir üretmesinde kritik öneme sahip görülüyor.

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30 ÜLKENİN YILLIK EKONOMİSİNİ GERİDE BIRAKTI!

3,79 milyar dolarlık rekor hasılat, yaklaşık 30 ülkenin yıllık ekonomisini geride bıraktı

Rockstar Games imzalı Grand Theft Auto VI'nın (GTA 6) çıkış gününde elde ettiği 3,79 milyar dolarlık tarihi satış rakamı, küresel ekonomi verileriyle kıyaslandığında ortaya çarpıcı bir tablo çıkarıyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın 2026 yılı güncel nominal Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) ve Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) verilerine göre oyunun yalnızca 24 saatte ulaştığı bu gelir, dünyadaki yaklaşık 25 ila 30 bağımsız ülkenin bir yıllık toplam ekonomik üretimini tek başına aşıyor.

Bağımlı bölgeler ve özerk adalar da hesaba katıldığında bu sayı 35'in üzerine çıkıyor.

KÜRESEL ÇILGINLIK

Türkiye saatiyle 18 Kasım'ı 19 Kasım'a bağlayan gece 00.00'da açılan yapım, şu an yalnızca PlayStation 5, PS5 Pro ve Xbox Series X/S konsollarında oynanabiliyor ve cihazlarda yaklaşık 212 GB boş alan gerektiriyor.

2013'te piyasaya sürülen GTA 5'in devamı niteliğindeki yapım, suç temalı hikayesi ve geniş haritasıyla oyun dünyasındaki en büyük çıkışı yaptı.

Oyun, başarısız bir banka soygununun ardından büyük bir komplonun ortasında kalan Lucia Caminos ve Jason Duval adlı suç ikilisinin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Lucia Caminos, serinin üç boyutlu evrenindeki ilk kadın ana karakter olarak yer alıyor. Hikaye, ABD'nin Florida eyaletinden esinlenilen kurgusal Leonida eyaletinde ve Miami'yi temel alan Vice City şehrinde geçiyor.

Oyun severlerin 13 yılı aşkın süredir beklediği GTA 6, küresel bir çılgınlığa dönüştü. Bu bekleyiş sürecinde bazı hayranlar oyunu kesintisiz oynayabilmek için işten izin alırken, partnerleriyle sembolik "oyun sözleşmeleri" imzalayanlar bile oldu.

Evlerde günler süren hazırlıklar yapıldı, oyun tutkunlarının işyerleri arasında tatil edilenler oldu.

En büyük ilgiyi ise oyun salonları gördü. Bazı işletmelerde müşteriler oyunu çıktığı gün oynayabilmek için haftalar, hatta aylar öncesinden rezervasyon yaptırdı.

Oyun salonlarında ilk gün başlayan yoğunluk, hala devam ediyor.

OYUN KONSOLU SATIŞLARI ARTTI

GTA 6 çılgınlığı oyun konsolu satışlarına da yansıdı.

Online ticaret platformu Hepsiburada'nın verilerine göre 19 Kasım itibarıyla PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında oyuncularla buluşan "GTA 6" video oyununa gösterilen ilgi e-ticareti de hareketlendirdi.

Şirket verilerine göre, 9-18 Kasım tarihleri arasında 30 Ekim-8 Kasım dönemine kıyasla oyun konsolu satışları yüzde 67, PlayStation 5 (PS5) satışları yüzde 88 ve GTA 6 aramaları yüzde 654 arttı.

Oyuncuların yalnızca konsol almakla kalmayıp ekipmanlarını da yenilediği 9-18 Kasım döneminde, bir önceki haftaya kıyasla oyun kolu satışları yüzde 74, konsol aksesuarı satışları yaklaşık yüzde 53, ağ ürünleri satışları yüzde 25 ve dijital oyun kodu satışları ise yaklaşık yüzde 22 yükseldi. PS5 alan her 100 kişiden 5'i, siparişine ikinci bir oyun kolu ekledi.

Önceki döneme göre "Xbox Series X|S" aramaları yüzde 348, "PS5 Pro" aramaları yüzde 183, "PSN cüzdan kodu" aramaları yüzde 161 ve "PS5" aramaları yüzde 98 artış gösterdi.

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